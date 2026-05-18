El fracaso dejó expuesto el problema de Saprissa con sus figuras y Roberto Artavia ya avisó: “Se intervendrá la planilla”

Hay un dato demoledor que deja en evidencia el gran problema que tiene Saprissa actualmente y que debe resolver pronto.

El Deportivo Saprissa volvió a quedarse a las puertas de conquistar su ansiado título 41, luego de caer ante Herediano en la final de la Segunda Fase.

Con este resultado, el Monstruo Morado acumula ya dos años sin levantar un campeonato nacional, una racha poco habitual para una institución acostumbrada a pelear siempre por lo más alto.

Este nuevo fracaso también dejó expuesto uno de los principales problemas del plantel: Saprissa fue el equipo con más jugadores mayores de 35 años durante el Clausura 2026, según los datos del periodista Daniel Jiménez.

ver también Saprissa ya lo sabe: el Monstruo recibe la noticia más esperada con dos figuras tras perder la final con Herediano

La veteranía pasa factura: Saprissa y su plantilla más experimentada del Clausura 2026

Saprissa contó con futbolistas experimentados como Mariano Torres (38), Kendall Waston (38), Ricardo Blanco (37), David Guzmán (36), Óscar Duarte (36), Ariel Rodríguez (36) y Minor Álvarez (36), reflejando una plantilla con mucho recorrido, pero también con desgaste acumulado.

Periodista Daniel Jiménez en su cuenta oficial de X

Una renovación en Saprissa con apuesta por la juventud

Tras el fracaso en el Clausura 2026, el presidente de Saprissa, Roberto Artavia, dejó claro que el club realizará cambios importantes en la conformación del primer equipo.

Publicidad

Publicidad

“Saprissa intervendrá la planilla del primer equipo. Hay jugadores en las divisiones menores de mucha calidad entre los 19 y 21 años”, había compartido el presidente morado Roberto Artavia.

El jerarca morado aseguró que la institución apostará más por jóvenes talentos de las divisiones menores, destacando que existen futbolistas entre los 19 y 21 años con la calidad suficiente para dar el salto al plantel principal.

Publicidad

Datos claves

Saprissa fue el equipo con más jugadores mayores de 35 años en el Clausura 2026 , evidenciando una plantilla muy experimentada.

, evidenciando una plantilla muy experimentada. Futbolistas como Mariano Torres (38), Kendall Waston (38), Ricardo Blanco (37) y David Guzmán (36) lideraron un grupo con mucho recorrido, pero también con desgaste acumulado.

lideraron un grupo con mucho recorrido, pero también con desgaste acumulado. Tras el fracaso del torneo, Roberto Artavia anunció una renovación en el plantel, apostando por jóvenes de las divisiones menores entre los 19 y 21 años.