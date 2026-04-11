FAS no solo venció a Alianza, sino logra un salto importante a nivel internacional

El CD FAS se adueñó del Clásico Nacional tras vencer 2-0 a Alianza FC en el Estadio Jorge “Mágico” González, en un duelo correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de El Salvador. La victoria no solo reafirma su dominio, sino que también le aseguró su clasificación a la Copa Centroamericana.

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El conjunto santaneco ratificó su gran momento en la temporada, manteniéndose como súper líder con 45 puntos y con apenas una derrota en el campeonato. Estos números también lo consolidan en la cima de la tabla acumulada, garantizando su presencia en competiciones internacionales de la Concacaf.

El ambiente previo fue digno de un clásico. La afición de Alianza protagonizó la tradicional “Caminata Blanca”, mientras que los seguidores de FAS llegaron en gran número desde el occidente del país. La intensidad se trasladó al campo, donde incluso se registró la expulsión del preparador de porteros de FAS al minuto 7, reflejando el clima caliente del encuentro.

FAS impone su jerarquía

En lo futbolístico, FAS golpeó primero al minuto 24, cuando Dustin Corea desbordó y asistió a Nelson Bonilla, quien definió con precisión para el 1-0. El delantero, con pasado en Alianza, no dudó en celebrar su anotación.

En la segunda mitad, Alianza intentó reaccionar, pero la expulsión de Narciso Orellana al minuto 68 complicó sus aspiraciones. A pesar de ello, tuvo una oportunidad clara al 79, pero Mario Jacobo falló un penal clave que pudo cambiar la historia.

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FAS no perdonó y al minuto 82 sentenció el encuentro con un gol de Rafael Tejada para el definitivo 2-0. Con este resultado, Alianza se queda tercero con 30 puntos, mientras los tigrillos consolidan su dominio absoluto en el Clausura 2026 y se perfilan como el principal candidato al título.

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