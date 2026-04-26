El Deportivo Saprissa ganó en Puntarenas y se aseguró cerrar la llave contra Liberia en La Cueva. El Monstruo se mantuvo en el segundo lugar después de ganar por 3-1 y comenzará su camino a la final visitando al equipo pampero el domingo próximo.

A pesar de lo positivo de los tres puntos, Hernán Medford se lleva para Tibás varios problemas que no quería tener en la previa de las semifinales del campeonato nacional.

El DT morado podría perder a Luis Paradela si no logra recuperarse de la lesión que sufrió este domingo en el Lito Pérez. El cubano debió ser sustituido al medio tiempo después de verse resentido sobre el final de la primera parte. En su lugar ingresó Gerson Torres.

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A la salida de Paradela, hay que agregarle la de Albert Barahona. El futbolista morado también salió al mismo tiempo que el cubano y llega con dificultades musculares para la semifinal contra Liberia. De todas maneras, en su lugar volverá Kendall Waston, quien se perdió el partido en Puntarenas por acumulación de amarillas.

La otra baja por sanción que podría tener Saprissa ante Liberia

Todavía restará saber qué sucederá con Mariano Torres, quien tuvo un encontronazo con el comisario de Unafut, Erick Mora. El capitán morado le tiró dos manotazos al teléfono del oficial del partido, quien estaba registrando los incidentes en la tribuna de la Ultra Morada.

Será una semana complicada para Hernán Medford, quien podría perder a varios jugadores en el momento menos deseado. Cuando más cerca está del objetivo, el técnico suma varios dolores de cabeza que tendrá que solucionar si continúan.

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En resumen