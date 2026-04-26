Amarini Villatoro se acuerda de Alajuelense y le manda un polémico filazo tras eliminarlo del Clausura 2026

El Club Sport Cartaginés, bajo la dirección del guatemalteco Amarini Villatoro, firmó una actuación contundente al golear 5-0 a Guadalupe FC, resultado que le permitió sellar su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica y mantener vivo el sueño de conquistar el título.

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La victoria no solo representó el pase a la siguiente ronda, sino que también tuvo un impacto directo en la competencia, ya que dejó eliminado a la Liga Deportiva Alajuelense, que dependía de un tropiezo brumoso para avanzar. Sin embargo, ese escenario nunca se concretó.

Villatoro lanza dardo a Alajuelense tras la clasificación

Tras el encuentro, Amarini Villatoro no ocultó su satisfacción por el rendimiento de su equipo y destacó la justicia del resultado: “La clasificación es un premio a la regularidad, hoy la victoria fue muy merecida, fuimos contundentes. La afición de Cartaginés merece algo más que clasificar”, afirmó con firmeza.

El técnico también aprovechó para responder a quienes dudaban de su equipo, especialmente a aquellos que esperaban una caída inesperada: “Me llamó la atención que muchos estaban esperando una ‘Cartagada’, me parece que la ‘Cartagada’ fue para otros que no clasificaron”, lanzó, en clara alusión a la eliminación de Alajuelense.

Con la mirada puesta en la siguiente fase, Villatoro ya analiza el reto que se avecina ante el líder del torneo: “Vamos a enfrentar a un buen rival (Herediano), quizá no somos los favoritos pero tenemos equipo para pelear, ya lo hemos demostrado”, añadió, dejando claro que no renuncian a dar la sorpresa.

Históricamente, el Cartaginés ha sido señalado por tropezar en momentos decisivos, pero en esta ocasión logró romper con ese estigma, mostrando solidez, carácter y una propuesta ofensiva que ilusiona a su afición.

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Ahora, el conjunto brumoso se prepara para un duelo de alto nivel ante Herediano, con la confianza en alto y el objetivo claro: seguir avanzando y luchar por un título que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del club.