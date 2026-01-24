Campeón con Saprissa lanza la denuncia que puede desatar un nuevo escándalo en Tibás: “Cosas que no pueden pasar”

Si hay algo que Deportivo Saprissa no necesita en este momento es sumar un nuevo frente de conflicto. El club atraviesa una etapa delicada, marcada por su compleja situación financiera y un arranque irregular en el Torneo Clausura 2026 bajo la conducción de Vladimir Quesada.

En ese marco, Allan Alemán, ex futbolista que levantó cuatro títulos con la camiseta tibaseña, se encargó de señalar lo que podría convertirse en un nuevo escándalo puertas adentro.

Allan Alemán incomoda a Saprissa

Este sábado, durante la transmisión del programa La Platea por TD Más, el ex jugador de 42 años lanzó un mensaje que incomodó al saprissismo. “Es mejor (gesto de quedarse callado)… Yo desearía no tener hijos ahí (en Saprissa), para poder hablar claro. Pasan cosas que no pueden pasar, pero mejor calladito”, disparó Alemán en vivo.

Su hijo Fabricio Alemán, hoy jugador de Inter San Carlos, realizó todas las divisiones menores en Saprissa, mientras que Ian, de apenas 13 años, es una de las figuras de la categoría U-15. Ese vínculo directo con la institución explica la cautela del ex mediocampista a la hora de profundizar sus dichos.

A pesar de que sus compañeros de programa insistieron para que revele más detalles, Alemán se mostró renuente y evitó ampliar la información. Tal vez para mejor: una nueva situación polémica podría terminar de hacer estallar la crisis que parece estar a la vuelta de la esquina en el club más laureado del país.

La 41 como único antídoto

En la cúpula del Monstruo saben que la salida más inmediata para bajar la tensión pasa por lo deportivo. Cambiar el rumbo, sumar resultados y volver a ilusionarse con la estrella 41 aparece como la única vía para apaciguar el clima enrarecido que se respira en San Juan de Tibás.

La próxima parada camino al gran objetivo será este domingo 25 de enero, cuando el equipo de Vladimir Quesada reciba en La Cueva al Club Sport Cartaginés por la jornada 4 del Clausura 2026.