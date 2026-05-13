Tras su participación en el Clausura 2026 con Municipal Liberia, el mediocampista Yoserth Hernández fue traspasado a otra liga de Centroamérica.

Luego de sumar 15 apariciones en la sorprendente campaña del Municipal Liberia en el Torneo Clausura 2026, donde el equipo pampero alcanzó las semifinales por segundo certamen consecutivo, Yoserth Hernández continuará su carrera lejos de Costa Rica.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez anunció que la institución de Guanacaste llegó a un acuerdo para la venta del mediocampista de 30 años, que a partir de la siguiente temporada será legionario.

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“Yoserth Hernández es nuevo jugador del Inter FA de El Salvador, fue vendido por Liberia. Tendrá un contrato de 2 años“, soltó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

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Primera experiencia en el exterior

De esta manera, el volante que portó el dorsal número 10 esta temporada con los “Coyotes” tendrá su primera aventura internacional, avalado por una trayectoria de toda una década en el fútbol de su tierra natal.

Yoserth hizo su debut profesional en el 2016, defendiendo el uniforme del extinto Limón FC. A partir de ese momento, su carrera lo llevó a recorrer diversas canchas del país militando para Municipal Grecia, Juventud Escazuceña, Golfito, Ramonense, Uruguay de Coronado, Barrio México y Puntarenas FC, hasta que en 2024 logró dar su gran salto al unirse a las filas del Deportivo Saprissa.

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Yoserth Hernández arribó a La Cueva en 2024 (Instagram).

En su etapa con el “Monstruo”, el oriundo de Puntarenas disputó un total de 42 partidos y logró coronarse campeón nacional, siendo este el único título oficial en su palmarés. Sin embargo, tras un breve paso a préstamo por el Sporting FC, la directiva morada decidió finiquitar su contrato y dejarlo en libertad de acción.

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Así fue como se dio su llegada a Liberia a principios de este año. En la Ciudad Blanca, el mediocampista logró recuperar su ritmo de juego y convertirse en una pieza útil para la escuadra aurinegra, rendimiento que hoy le permite concretar esta venta al conjunto salvadoreño y asegurar su futuro por las próximas dos temporadas.

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En síntesis

Kevin Jiménez confirmó que la directiva liberiana vendió la ficha del volante de 30 años al Inter FA salvadoreño, donde firmó un contrato por dos años.

Luego de una década jugando en Costa Rica, desde su debut con Limón FC en 2016, Hernández tendrá su primera aventura en el extranjero.