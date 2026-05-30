Salió campeón con Alajuelense pero ya tiene nuevo equipo en El Salvador: “Bienvenido”

El futbolista panameño continuará su carrera en un equipo que lleva pocos meses desde que se fundó.

Freddy Góndola tuvo una buena experiencia en la Liga Deportiva Alajuelense. Se ganó rápidamente a la afición manuda, aunque por diferentes momentos también fue abucheado. Supo revertir la situación y se marchó a principios del 2024 ganando la Copa Centroamericana 2023.

Además, levantó el Torneo de Copa marcándole un gol en la final nada menos que en el clásico nacional contra Saprissa. Ahora, el panameño, de último paso por el Plaza Amador de su país, jugará en un equipo de la Liga Mayor de El Salvador.

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Freddy Góndola jugará en el Inter Santa Tecla de El Salvador

“Bienvenido“, comunicó el Internacional Santa Tecla en sus redes sociales sobre la contratación de Góndola a su institución. El extremo panameño tendrá su primera experiencia en el fútbol cuscatleco, tras sus pasos por Costa Rica, Panamá y Guatemala en la región.

Inter Santa Tecla presenta a Góndola.

En el video de presentación, el Inter Santa Tecla publicó uno de los goles que convirtió el panameño vistiendo la camiseta rojinegra en la Copa Centroamericana que conquistó en el año 2023.

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Este equipo se fundó en junio de 2025. Ocupó el lugar del Club Deportivo Dragón a través de una negociación con el equipo que dejó de pertenecer a la Liga Mayor y ahora compite en la segunda división de El Salvador. En la temporada anterior, debutó con el nombre de Inter FA. Ahora, cambió su nombre por Inter Santa Tecla.

Además de Freddy Góndola, hay otro ex Alajuelense que aparece en la órbita de la Liga Mayor de El Salvador. En las últimas horas, surgió la noticia de que Joel Campbell podría sumarse a esta competencia, aunque se desconoce el equipo que está interesado.

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En resumen

El futbolista panameño Freddy Góndola es el nuevo fichaje del Internacional Santa Tecla de El Salvador.

es el nuevo fichaje del Internacional Santa Tecla de El Salvador. El nuevo club de Góndola se fundó en junio de 2025 reemplazando al Club Deportivo Dragón.

reemplazando al Club Deportivo Dragón. El delantero dejó Alajuelense a inicios de 2024 tras ganar la Copa Centroamericana del 2023.