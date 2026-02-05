“Estamos contigo”: toda Costa Rica impactada por la noticia que llega desde Europa sobre un jugador de La Sele

Brandon Aguilera atraviesa un momento complicado luego de sufrir una grave lesión en Portugal, donde su club, Rio Ave FC, confirmó que el volante costarricense presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La dolencia lo obligará a pasar por el quirófano y afrontar un largo proceso de recuperación, un duro golpe tanto para el jugador como para su equipo en plena temporada.

Así comunicó el club la lesión de Brandon Aguilera

Desde Portugal llegó el respaldo inmediato del club, que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al jugador de la Selección de Costa Rica tras confirmarse su lesión.

Rio Ave FC destacó la fortaleza de Brandon Aguilera y le deseó una pronta recuperación, acompañándolo en este complicado momento de su carrera.

“Brandon Aguilera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el FC Arouca. ¡Estamos todos contigo, Bebote! ¡Volverás aún más fuerte!”, compartió el club Rio Ave a través de sus cuenta oficial de X.

Los números de Brandon Aguilera desde Portugal

Hasta la fecha, Brandon Aguilera venía teniendo participación regular con Rio Ave FC en la presente temporada, sumando minutos tanto en la liga portuguesa como en la Taça de Portugal registrando en total 20 partidos y 1 gol.