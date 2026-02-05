A Ángel Zaldívar le preguntaron en México por Alajuelense y no dudó en compararlo con un gigante de la Liga MX

Ángel Zaldívar llegó como refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense para el Torneo Clausura 2026 con la misión clara de aportar goles, y no tardó en responder al marcar un doblete frente a Guadalupe, sus primeras anotaciones con el equipo dirigido por el Machillo Ramírez.

Tras ese arranque prometedor, desde México le consultaron por su adaptación y por la presión de jugar en un club grande, a lo que el atacante aseguró que la exigencia en Alajuelense es comparable con la de un gigante de la Liga MX.

¿Con cuál equipo de la Liga MX comparó Ángel Zaldívar a Alajuelense?

Zaldívar comparó el peso de la Liga Deportivo Alajuelense con el de Club Deportivo Guadalajara en la Liga MX, subrayando que la exigencia y la presión por ganar son muy similares.

“Estar en un equipo como Alajuelense que pelea por todos los títulos es importante para mí, para dimensionar con la gente allá en México, la Liga aquí en Costa Rica serían como las Chivas allá”, comentó Zaldívar desde Costa Rica como invitado en Somos Fox para el programa Los Especialistas desde México.

Actualmente, Chivas es el segundo equipo con más títulos de liga en la era profesional del fútbol mexicano, consolidándose como uno de los cuatro clubes más grandes del país junto a América, Cruz Azul y Pumas UNAM.

“Alajuelense es un equipo grande que tiene que pelear por todos los torneos, viene de ser campeón, la presión está, y toda esa parte me motivó de poder estar en este club protagonista en donde además disputa la Concachampions, que es otra vitrina importante“, sentenció Ángel Zaldívar.

Con ese panorama, Ángel Zaldívar deja claro que comprende perfectamente la responsabilidad que implica vestir la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, un club acostumbrado a pelear por todos los torneos y a competir en escenarios internacionales como la Concachampions.