Este domingo, el Deportivo Saprissa volvió a la victoria en el campeonato nacional. Los dirigidos por Vladimir Quesada vencieron por 3-1 a Guadalupe tras un doblete de Orlando Sinclair y un tanto de Kenay Myrie, y cortaron una racha de tres encuentros sin ganar.

A esta gran noticia, hay que sumarle otra muy importante para el Monstruo, especialmente para el plantel que comanda Quesada. En la próxima semana, se sumará un futbolista muy querido y que hace tiempo no viste la camiseta morada por una dura lesión.

Vladimir Quesada confirma la vuelta de Ricardo Blanco en Saprissa

Se trata de Ricardo Blanco, quien no pisa el terreno de juego hace dos años. La última vez que jugó fue en la Gran Final del Clausura 2023, en la cual Saprissa fue campeón tras derrotar a la Liga Deportiva Alajuelense por 3-2 en el global. Durante estos últimos meses, se dedicó a trabajar con las divisiones menores mientras transitaba su rehabilitaciín.

Ricardo Blanco volverá a los entrenamientos.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria en La Cueva, Vladimir Quesada confirmó su regreso: “Se ha integrado Ricardo Blanco a los entrenamientos. Es una gran noticia, algo que da gusto ver en el terreno de juego después de lo que ha sufrido con su lesión. Es un verdadero milagro. Es un gran ejemplo para todos nosotros“. No es la única vuelta que tendrá el equipo, ya que Mauricio Villalobos también reveló que estará en los entrenamientos colectivos.

Cabe recordar que Ricardo Blanco fue intervenido quirúrgicamente en ocho oportunidades durante los últimos tres años. Sufrió una lesión en el tendón de aquiles de su tobillo derecho en julio de 2023. Desde entonces, se la ha pasado más en el quirófano que en los entrenamientos.

Ante esta situación de Blanco, Saprissa decidió priorizar el bienestar del futbolista y no enfocarse en lo deportivo. Sin embargo, con esta confirmación del entrenador, el lateral derecho podría volver a vestir la camiseta morada en las próximas semanas.