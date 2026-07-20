Concacaf lo hace oficial: Saprissa recibe un nuevo golpe antes del debut en la Copa Centroamericana

La Confederación confirmó la noticia a pocos días de que comience la Copa Centroamericana 2026.

Este lunes, después de haber finalizado el período de las selecciones nacionales en la Copa del Mundo, la Concacaf se puso al día con los clubes y actualizó el ranking de la región. A menos de dos semanas para que se juegue la Copa Centroamericana 2026, Saprissa sigue empeorando su posición.

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Los morados cayeron al quinto puesto del Ranking Concacaf en la región centroamericana. El Monstruo fue superado por Municipal, que obtuvo el campeonato nacional de Guatemala en el cierre de la temporada anterior, algo que no lograron los tibaseños.

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De esta manera, Saprissa se ubica en el tercer lugar del ranking entre los equipos de Costa Rica. En el primer puesto de Centroamérica, continúa la Liga Deportiva Alajuelense. Herediano, campeón del Clausura 2026, se mantiene en el segundo lugar.

Así está el top 5 de Centroamérica.

Si tenemos en cuenta todos los clubes que integran la Concacaf, el conjunto que dirige Hernán Medford ocupa el puesto 46 con 1143 puntos. Encima, se encuentra el Atlante en el 45° con 1147 y lo mismo para Municipal que ahora suma lo mismo que el equipo mexicano en el lugar 44.

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En Costa Rica, Cartaginés completa el cuarto lugar ubicándose así en el puesto 60 a nivel general del ranking. Le sigue Liberia en la posición 65, aunque ahora dejaría de pertenecer después de perder su licencia en la máxima categoría.

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¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa?

Saprissa se prepara para el debut en el campeonato nacional y luego lo hará en el certamen internacional. Primero, el Monstruo juega contra Pérez Zeledón el 24 de julio por el Apertura 2026. Además, el miércoles 29 de julio se mide ante Umecit en Panamá por la primera fecha de la Copa Centroamericana.