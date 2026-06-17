Saprissa está de pretemporada y la planilla no para de moverse en medio del mercado de fichajes y también en pleno Mundial 2026.

El fútbol no se detiene en Costa Rica. O al menos las noticias. Este martes fue un día agitado en la vida del Deportivo Saprissa, que ya está de pretemporada y confeccionado su planilla para ir en busca de la 41.

Así fue que entre la renovación de la promesa Julián Álvarez y las pruebas médicas, las novedades moradas son muchas. Aquí tienen un resumen. Aquí, Saprissa HOY.

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Saprissa renueva a la joven promesa Julián González

El Deportivo Saprissa ha asegurado la continuidad del defensor de 21 años, Julián González, renovando su contrato por tres años más en pleno desarrollo del Mundial 2026. El jugador, que se unió a la institución morada desde los ocho años y debutó profesionalmente en 2022, se ha convertido en una pieza importante para la rotación del equipo. Con su capacidad para desempeñarse tanto como lateral izquierdo o defensa central, González aportará profundidad a la plantilla de cara a un exigente semestre en el que disputarán el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

Esta decisión cuenta con el firme respaldo del director técnico Hernán Medford, quien le otorgó un protagonismo destacado durante la última edición del Torneo de Copa, donde jugó como titular en fases decisivas hasta conseguir el campeonato. La directiva confía plenamente en el talento y desarrollo de este medallista de oro en los Juegos Centroamericanos, considerándolo un prospecto de gran valor y la alternativa ideal para dar descanso a figuras como Jorkaeff Azofeifa y Joseph Mora en la zona baja.

Julián González ya firmó. (Saprissa)

Jefferson Brenes ya eligió y se mostró con su nueva camiseta

Tranquilos, morados, Jefferson Brenes se queda en Saprissa. Lo que ocurre es que el 10 del equipo está vibrando con el Mundial 2026 y ayer, en la previa del partido de Argentina contra Argelia, se mostró con la camiseta alternativa de la selección albiceleste.

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Al fin de cuentas, le trajo suerte a Lionel Messi y compañía, ya que la actual campeona del mundo debutó con un aplastante triunfo que dio la vuelta al planeta gracias al hat-trick que anotó el 10, el primero de su carrera en Mundiales.

Jefferson Brenes se puso la de Argentina.

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Paradela y Waston encabeza las pruebas médicas y físicas

Con Luis Paradela y Kendall Waston a la cabeza, Saprissa dado el banderazo de salida a su pretemporada oficial con el objetivo de prepararse para el próximo campeonato. Durante los primeros días de trabajo, los jugadores del plantel se han sometido a exhaustivos exámenes de sangre y evaluaciones nutricionales para determinar su estado de salud antes de incrementar la intensidad de las prácticas.

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Esta etapa inicial también marcó el reencuentro y la presentación oficial del preparador físico del equipo, Erick Sánchez, quien ya conocía a gran parte del grupo por experiencias previas en ligas menores, el primer equipo y la selección nacional. Sánchez detalló que el plan de pretemporada constará de seis semanas de trabajo, las cuales estarán distribuidas entre días de alta exigencia, partidos de fogueo y jornadas de recuperación.

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Luis Paradela en las pruebas médicas. (Saprissa)

Puntarenas FC se refuerza con figuras ex Saprissa y ex Alajuelense

El Puntarenas FC continúa siendo uno de los protagonistas en el mercado de fichajes de cara al Torneo Apertura 2026 y, tras anunciar la llegada de Yeltsin Tejeda, ha cerrado la contratación de dos mediocampistas con experiencia en equipos grandes. Se trata de Jaylon Hadden, formado en el Deportivo Saprissa, y Kevin Cabezas, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense. Ambos futbolistas lograron negociar rápidamente su llegada al conjunto chuchequero debido a que se encontraban en condición de agentes libres.

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Con este movimiento, la gerencia porteña busca consolidar un mediocampo de mucho respeto. Hadden aportará su ADN ganador, tras haber conquistado cuatro títulos nacionales y una Liga Concacaf con los morados. Puntarenas se perfila así como el escenario ideal para que estos jugadores sumen minutos y recuperen su mejor versión en la máxima categoría.

Se mueve el mercado de la Liga Promérica.

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En síntesis

Deportivo Saprissa renovó al defensor Julián González por tres años para el Apertura 2026.

al defensor Julián González por tres años para el Apertura 2026. Paradela y Waston encabezan las pruebas médicas de la pretemporada oficial del Saprissa.

encabezan las pruebas médicas de la pretemporada oficial del Saprissa. Puntarenas FC contrató a los mediocampistas Jaylon Hadden y Kevin Cabezas como agentes libres.