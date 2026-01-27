“Venta” confirmada: Adalberto Carrasquilla impacta a Pumas y Panamá con la noticia menos esperada

Adalberto Carrasquilla seguirá integrando las filas de Pumas UNAM en estos cinco meses previos al Mundial 2026. Los rumores que surgieron en el presente mercado de fichajes fueron solo eso: rumores, por lo que el referente de la selección de Panamá se quedará en Ciudad Universitaria.

Decisión celebrada principalmente por los aficionados Auriazules, ya que el talentoso y sacrificado volante de 27 años es uno de los responsables de haber maquillado el flojo arranque del equipo en el Clausura 2026 de la Liga MX: le anotó un gol a Querétaro en el empate 1-1 y fue pieza clave, junto a Keylor Navas, en la histórica victoria por la mínima ante Tigres y el 1-1 que rescataron contra León.

Sin embargo, “Coco” acaba de protagonizar una transacción tan histórica como impensada que, naturalmente, tomó por sorpresa a Pumas y al fútbol panameño. Y aunque está relacionada, no podría haberse dado más lejos de los terrenos de juego.

La venta de Carrasquilla que batió un récord en Panamá

La cuenta Panini Panamá, que funge como distribuidor autorizado de Trading Cards Panini en territorio istmeño, reveló en su cuenta de Instagram que “la tarjeta 1/1 de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla fue vendida por USD $1,000, convirtiéndose oficialmente en la venta más alta registrada para cualquier tarjeta de un futbolista panameño”.

Se trata de una carta coleccionable de Carrasquilla referida a su participación en la Copa América 2024. El detalle que incrementa su valor es que pertenece a la colección Prizm, producida por la empresa italiana desde 2012 y conocida tanto por su cartulina de calidad superior a la media como por su diseño colorido y metálico, que refracta la luz.

Pero no es su única particularidad, según detalló la distribuidora: también es la tarjeta de novato del jugador panameño más buscado del momento, junto a la de Michael Amir Murillo; es la única copia producida a nivel mundial, catalogada como Paralela Gold Wave One of One (1/1); y apareció en una caja Blaster, que suele contener varias cartas.

“La mañana del 23 de enero de 2026, esta tarjeta fue listada en eBay con un precio de USD $999. Algunos pensaron que tomaría tiempo encontrar comprador… pero para sorpresa de muchos, no estuvo publicada ni una hora antes de ser adquirida por un coleccionista“, destacó la publicación de Panini.