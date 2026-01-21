El padre de Adalberto Carrasquilla revela el drama que vivió su hijo mientras Panamá se jugaba la clasificación al Mundial 2026: “Hay que levantar cabeza”

Adalberto Carrasquilla fue en su momento tema de conversación en México tras el fuerte choque que protagonizó con Kevin Mier, una acción que terminó con el arquero de Cruz Azul sufriendo una fractura de tibia.

Sobre este escenario, el padre de Carrasquilla reveló todo el drama que vivió su hijo mientras la Selección de Panamá se jugaba el boleto para clasificar al Mundial de 2026.

El drama de Carrasquilla con los Pumas

Pero además, a partir de esa acción, se abrió una polémica: Cruz Azul desistió de pedir la inhabilitación del jugador panameño y en Pumas rechazaron una mala intención del jugador panameño. Su papá explica cómo fue toda la situación.

“Se sentía mal, porque él siempre juega para ganar o para empatar, no para perder. No tenía la intención de lesionar a un compañero, tenía la moral baja, tuvo la oportunidad de disculparse con el jugador vía telefónica, ellos lo saben como jugadores profesionales“, compartió José Carrasquilla, papá del ‘Coco’ en una entrevista para ESPN.

José Carrasquilla, padre de Adalberto Carrasquilla

“La fanaticada lo tallaron, pero bueno, en esto hay que levantar cabeza, en el futbol cuando lo haces bien tienes a toda la afición de tu lado y cuando no hay crítica, pero hay que levantar cabeza, uno tiene que ser profesional y superarlo”, afirmó el papá de Carrasquilla.

Con estas palabras, Adalberto Carrasquilla y su entorno buscan poner en contexto una situación que trascendió lo deportivo. Más allá de la polémica, el mensaje apunta a pasar página, asumir las críticas como parte del juego y mantener la cabeza en alto en un camino que exige carácter.