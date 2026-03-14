La Selección de Guatemala planea cambiar de estadio para los próximos compromisos que haga de local. En el 2025, disputó sus partidos tanto en el Cementos Progreso como en El Trébol. En ninguno pudo conseguir los resultados que esperaba.

Muchos se han quejado del césped sintético que tiene el estadio donde hace de local Comunicaciones. Por este motivo, Guatemala jugó en la casa de Municipal en sus últimos encuentros por las Eliminatorias el pasado mes de noviembre.

Ahora, tampoco El Trébol volvería a ser una garantía para la Federación de Fútbol de Guatemala después de cosechar malos resultados. Ante esta situación, la Azul y Blanco podría jugar en un nuevo terreno de juego para el mes de septiembre, cuando iniciará la Liga de Naciones Concacaf.

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Guatemala podría jugar en el Estadio Pensativo en 2026

El Pensativo desde una toma aérea.

Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el seleccionado chapín podría actuar de local en el Estadio Pensativo, la casa de Antigua GFC, un recinto oficializado por la Confederación.

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En caso de confirmarse la sede del Pensativo, sería el décimo estadio en la historia en el que Guatemala haga de local. Estuvo en el Guamuch Flores, el Cementos Progreso, en el Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, Coliseo de Los Ángeles, el Mario Camposeco, la Marquesa de la Ensenada, el Estadio Cuscatlán, el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y El Trébol.

Todo esto se debe a que el Estadio Nacional, conocido como el Guamuch Flores, continúa en reparaciones. Se preveía que estaría listo para las últimas Eliminatorias, pero no hubo acuerdo entre las autoridades y esto podría demorarse más de lo esperado.

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En resumen

Guatemala planea jugar en el Estadio Pensativo de Antigua GFC para la Liga de Naciones.

planea jugar en el de Antigua GFC para la Liga de Naciones. El Estadio Nacional Guamuch Flores permanece inhabilitado por reparaciones y falta de acuerdos oficiales.

permanece inhabilitado por reparaciones y falta de acuerdos oficiales. El Estadio Pensativo sería el décimo recinto histórico donde la selección nacional actúe como local.