El Salvador

Es oficial: confirman la noticia sobre la lesión de Nathan Ordaz que mantiene en vilo a El Salvador para las Eliminatorias al Mundial 2026

El futbolista sorprendió al público salvadoreño con una inesperada noticia sobre su más reciente lesión.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nathan Ordaz pone en vilo a todo El Salvador con reciente noticia sobre su lesión.
Nathan Ordaz pone en vilo a todo El Salvador con reciente noticia sobre su lesión.

Nathan Ordaz protagoniza una noticia que nadie en El Salvador hubiera querido escuchar en plenas Eliminatorias al Mundial 2026. El futbolista sufrió una lesión en su más reciente presentación. Se acercan juegos sumamente importantes.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, sorprendentemente liderado por Surinam. El tercer lugar lo tiene Panamá, mientras que Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse, y serán elementales.

También será elemental la presencia de las figuras que Hernán Darío Gómez lleva en su plantilla. Entre ellos, se encuentra Ordaz, figura absoluta de LAFC que tuvo un inconveniente físico en los últimos días. El panorama no parece ser negativo.

Nathan Ordaz evoluciona favorablemente de su lesión y podrá jugar con La Selecta

El Doctor Tito Guerrero, médico oficial de la Selección Mayor, confirmó que todo está en orden. Nathan Ordaz evoluciona de buena manera y estará a disposición del cuerpo técnico salvadoreño. Cuenta con información que le llegó desde LAFC.

“El reporte que tengo de LAFC es que Ordaz está evolucionando bien. Nathan se siente bien. Todo va bien con él. Cuando él venga, tenemos que darle el aval y el cuerpo técnico de la Selección decidirá el tiempo que se utiliza el jugador”, dijo.

“He estado trabajando fuerte estas últimas semanas y me siento bien. Quiero estar listo para jugar con LAFC y con El Salvador en la próxima ventana FIFA. Creo que voy a estar bien para ese partido, es lo que quiero”, comentó Ordaz a El Gráfico.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de El Salvador en la tercera fase

  • Local vs. Panamá, 10 de octubre.
  • Local vs. Guatemala, 14 de octubre.
  • Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

