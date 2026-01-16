Un fichaje que ilusiona: Thomas Christiansen y Panamá tendrán a otra de sus joyas en Europa

El defensor central panameño Joseph Jones, de apenas 20 años, está muy cerca de dar el salto al fútbol europeo al incorporarse al FC Kryvbas Kryvyi Rih de la Premier Liga de Ucrania, una operación que podría cerrarse durante el mercado de invierno de 2026, salvo algún giro de última hora en las negociaciones, según dio a conocer José Miguel Domínguez, más conocido como ChepeBomba.

Según fuentes cercanas al traspaso, el joven zaguero dejaría las filas del CD Plaza Amador para afrontar su primer desafío en Europa, con un valor de mercado de 275 mil euros de acuerdo con Transfermarkt, cifra que refleja su crecimiento sostenido en el fútbol panameño y su proyección internacional.

Joseph Edward Jones Córdoba, nacido el 30 de julio de 2005 en Ciudad de Panamá, mide 1,82 metros y se desempeña principalmente como defensor central, aunque también puede actuar como lateral izquierdo. Desde su llegada al Plaza Amador en enero de 2024, se consolidó rápidamente como titular en la LPF, convirtiéndose en una pieza confiable en la última línea.

Durante la temporada 2025, Jones acumuló 14 partidos oficiales, diez de ellos como titular, en los que anotó un gol y recibió cinco tarjetas amarillas, mostrando regularidad, solidez defensiva y una lectura táctica que no pasa desapercibida para los ojeadores internacionales.

A nivel internacional, el defensor es un habitual en las selecciones juveniles de Panamá. Con la Sub-20 suma nueve partidos oficiales, participando en torneos como el CONCACAF U20 y en el proceso rumbo al Mundial Sub-20 de 2025, donde destacó por su madurez defensiva y liderazgo, pese a su corta edad.

Por su parte, el FC Kryvbas Kryvyi Rih, club refundado en 2020 y actualmente quinto en la liga ucraniana, apuesta fuerte por talento joven internacional. Su plantilla, con una edad promedio de 22,9 años y experiencia en torneos como la Conference League, representa un escenario ideal para que Joseph Jones dé un salto cualitativo en su carrera, mientras Panamá celebra la exportación de una de sus mayores promesas defensivas al exigente fútbol europeo.