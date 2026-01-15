“Me encantaría”: joven promesa de Europa confirma que quiere jugar para Panamá a meses del Mundial 2026

Panamá vive un momento de locura total, luego de alcanzar el objetivo durante las Eliminatorias al Mundial 2026. Será la segunda participación del equipo en una máxima cita. Futbolistas y cuerpo técnico buscarán hacer historia grande.

El trabajo de observación de los jugadores es minucioso. Thomas Christiansen ve para el armado de la convocatoria, así como las autoridades de FEPAFUT analizan futuras estrellas para sumar a las divisiones formativas de la Selección Nacional.

ver también Kadir Barría rompe el mercado: la figura de Panamá consigue dar el gran salto a meses del Mundial 2026

Panamá se ilusiona con una joya de Europa que quiere jugar en la Selección Nacional

Entre esos jóvenes, se encuentra Luque Casas Díaz. Este mediocampista es más que bien valorado en el fútbol de Países Bajos, donde ya mantuvo un puñado de minutos con el primer equipo. Recientemente, fue pasado hacia dicha plantilla.

Tiene 18 años y nació en el país en donde trabaja. Su padre es panameño, por lo que tiene habilitada la nacionalidad. Este mediocampista es más que interesante y no solamente por su pegada. Es elegible para estar en la Sub-20 en lo próximo.

ver también Tiene 18 años, nació en Países Bajos y sueña con la Selección: quién es y cómo juega Luque Casas Díaz, la última joya de Panamá

¿Quién es Luque Casas Díaz, la joya de Europa que quiere jugar en Selección Nacional?

“Es muy complicado. Mi equipo tiene un nivel muy alto, pero estoy listo para poder enfrentar todo lo que se viene. Puedo jugar en todos los puestos sin problema, por donde se me necesite”, explicó Casas Díaz en una entrevista con César Mosquera.

“Me encantaría jugar para Panamá. Acá en Países Bajos el nivel es alto y en mi club hay mucha competencia. Sería importante formar parte dela Selecciónyese es uno de mis objetivos para este año”, remarcó el polifacético mediocampista.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Lo práctico de Luque es que se puede adaptar muy fácil a todas las posiciones, por sobre todo más a las del mediocampo. Lo de su pegada es un don, pero también es que lo entrena mucho”, comentó su padre durante la misma conversación.