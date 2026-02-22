Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

New York Red Bulls II oficializó la incorporación de los panameños Aimar Sánchez y Alexander Julio, quienes llegan procedentes del CD Plaza Amador en condición de préstamo por un año hasta la temporada 2026, con opción de extensión. La operación está sujeta a la aprobación de visa y registro, según confirmó el club estadounidense.

En el caso de Aimar Sánchez, el defensor central de 20 años aterriza en la MLS NEXT Pro con cartel de proyección. “Aimar es un central joven y fuerte con una amplia experiencia profesional en equipos de élite”, destacó el entrenador Dominik Wohlert, quien subrayó que el zaguero aportará dureza y experiencia a la última línea del equipo.

Sánchez acumula 34 partidos en la Liga Panameña con el Plaza Amador, donde además registró dos goles y una asistencia. A nivel internacional, ya dio el salto con la selección absoluta de Panamá, siendo titular en el empate 1-1 ante Bolivia el pasado 18 de enero, un dato que respalda su crecimiento.

Por su parte, Alexander Julio, lateral derecho de 18 años, también llega como apuesta de futuro. “Alexander es un lateral joven con un gran potencial”, afirmó nuevamente Wohlert, quien espera potenciar sus condiciones dentro del sistema formativo del club neoyorquino.

Julio fue titular en cuatro encuentros con el Plaza Amador en la Liga Panameña y debutó profesionalmente en la victoria 5-2 frente al SD Atlético Nacional el 22 de septiembre de 2025. Su velocidad y proyección ofensiva son características que llamaron la atención del cuerpo técnico.

Con estos movimientos, ya son cinco futbolistas que el New York Red Bulls II incorpora desde el CD Plaza Amador: los defensores Omar Valencia, Alexander Julio y Aimar Sánchez, el mediocampista Rafael Mosquera y el delantero Mijahir Jiménez. La alianza entre ambas instituciones continúa fortaleciéndose, abriendo una ventana internacional para el talento panameño.