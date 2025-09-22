José Fajardo fue uno de los jugadores más cuestionados de la Selección de Panamá, después de haber sufrido ante Surinam y Guatemala en las dos primeras jornadas de Eliminatorias. El delantero tuvo grandes oportunidades para poner a los Canaleros en ventaja, pero no pudo aprovecharlas.

El atacante de la Universidad Católica de Ecuador fue titular contra Surinam. Jugó poco más de 60 minutos. Luego, Thomas Christiansen decidió que fuera al banco frente al combinado chapín, donde ingresó en los 20 minutos finales en el Rommel Fernández.

Después de su participación con la Selección de Panamá, Fajardo volvió a convertir con su equipo en la liga ecuatoriana. Le anotó un doblete ni más ni menos que a la Liga de Quito en su casa, equipo que actualmente está en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Horas más tarde a la victoria que tuvo su equipo por 4-2, el delantero envió un mensaje dedicado a los aficionados panameños. “El silencio siempre ha sido mi fortaleza, Dios habla por mi. Buena victoria banda, seguimos“, escribió en su cuenta de Instagram.

El festejo de Fajardo en la victoria ante Liga de Quito.

La racha que arrastra José Fajardo con Panamá

Con la Selección de Panamá, Fajardo acumula cinco partidos sin marcar. La última vez que anotó fue en la serie de cuartos de final contra Costa Rica por la Liga de Naciones, el pasado 15 de noviembre.

Ante Guatemala, tuvo una ocasión clara que podría haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, la terminó fallando. Lo mismo le pasó en Surinam, donde tuvo un mal rendimiento que provocó su salida del equipo titular.