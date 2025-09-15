Toda Panamá ilusionada: Kadir Barría recibe en Botafogo la noticia que podría cambiar su carrera

En las últimas semanas, el nombre de Kadir Barría comenzó a sonar con fuerza en Panamá. Cuando cumplió 18 años, se oficializó su fichaje por Botafogo de Brasil hasta julio de 2028. Y después de debutar con el equipo juvenil, empezó a anotar goles, generando polémica en el país por su ausencia en la convocatoria de la Sub-20 que armó Jorge Dely Valdés.

El potente extremo canalero formado en la Chievo Academy y Atlético Nacional rápidamente se ganó un lugar en el Fogão, marcó el sábado pasado su tercer gol de la temporada en lo que fue el triunfo 3-1 sobre Flamengo en el clásico carioca, ayudando a ubicarlo a 3 puntos del líder del torneo U-20, Vasco da Gama.

Tanta fe le tienen a Barría, que desde Botafogo fijaron su cláusula de salida en 30 millones de dólares para el mercado internacional. Y en las últimas horas, salió a la luz una noticia que refleja su meteórico crecimiento.

Publicidad

Publicidad

Kadir Barría, cerca de dar el gran salto en Brasil

De acuerdo a la información del periodista Álvaro Martínez, brindada en el programa El Desmarque, Kadir Barría “podría estar pronto en el primer equipo del Botafogo. Es lo que pide la torcida y ya los dirigentes lo están meditando”.

ver también Furia en Panamá: un video viral destapa la decisión que puede poner en riesgo la ilusión mundialista

“Hay leves conversaciones con el jugador, lo han motivado a que siga así. Ha llamado la atención”, añadió Martínez. A esta publicación en redes sociales reaccionó Barría, dándole “me gusta” en Instagram e ilusionando a los aficionados panameños que desean verlo en la Selección Sub-20.

Publicidad

Para ello, el nacido en 2007 deberá ganarse un lugar entrenando con el primer equipo bajo las órdenes del italiano Davide Ancelotti, el hijo de Carlo, ex entrenador de Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, quien está bajo la lupa debido a los malos resultados.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

El campeón del Brasileirão está sexto en la tabla, con 35 unidades y lejos del puntero, Flamengo (50), además de encontrarse fuera de los puestos de Copa Libertadores y cargar sobre su espalda con la dura eliminación de la Copa de Brasil.