Todo Panamá emocionado con la decisión que Kadir Barría tomó en su debut con la Selección: pasará a la historia

Este domingo, la Selección de Panamá inició de manera oficial la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026 con el amistoso ante Bolivia en el Estadio IV Centenario de Tarija.

Allí, debido a que el partido no se desarrolla en fecha FIFA, el entrenador Thomas Christiansen observará en acción a los futbolistas del ámbito local que no son convocados habitualmente. Aunque existen excepciones, como la del joven delantero Kadir Barría.

Con tan solo 18 años y a punta de goles en la categoría Sub-20, con la cual se proclamó campeón, Barría se ganó un lugar en el primer equipo de Botafogo. Y finalmente, le llegó la merecida oportunidad de representar a su país a nivel mayor.

Todo Panamá emocionado con la decisión que tomó Kadir Barría

Thomas Christiansen premió el trabajo hecho por Kadir Barría alineándolo como titular en el fogueo con Bolivia. Será su debut absoluto en la Selección de Panamá y, independientemente de cómo le vaya, ya pasó a la historia del fútbol canalero por la decisión que tomó el juvenil de lucir el dorsal número 18 en homenaje a su difunto padrino, Luis Tejada.

El “Matador” Tejada dejó un legado inmenso en la Marea Roja, de la cual es su máximo artillero con 43 goles en 108 partidos —junto a Blas Pérez—. Y falleció el 18 de enero de 2024, dejando un vacío enorme en los corazones panameños, que ahora reciben un mimo con este gesto de Barría.

Tan solo 5 minutos bastaron…

En el inicio del encuentro, Kadir Barría se escurrió entre la defensa de Bolivia, se acomodó en el área y batió al portero boliviano con un toque de zurda, marcando así su primer gol con la Selección de Panamá. Histórico.

