Kadir Barría rompe el mercado: la figura de Panamá consigue dar el gran salto a meses del Mundial 2026

Panamá se encamina a su segunda participación en una disputa máxima, luego de conseguir el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026. El trabajo durante estos últimos meses será elemental para cada futbolista. Todos quieren jugarlo.

Thomas Christiansen analiza a los jugadores del ámbito local, así como también a los legionarios. Las dificultades propuestas por la acotada lista de convocados lo invita a ser aún más minucioso en su análisis. No se pierde ningún detalle de esto.

Entre los deportistas que quieren ganarse su oportunidad, está Kadir Barría. Este joven goleador busca un espacio en la recta final hacia la Copa del Mundo. Nada será fácil, aunque el golpe que acaba de dar dentro del mercado es una señal de que viene por bien camino.

Panamá celebra el gran salto de Kadir Barría: ahora vale 50 millones de euros en mercado

Según la información publicada por el periodista Matheus Mandy a través de su cuenta oficial de X, todo cambiará para Kadir Barría. Su renovación contractual con Botafogo aparejó un importante incremento en su cláusula de recisión.

“Citado a la Selección de Panamá, el delantero Kadir Barría renovó su contrato con Botafogo, que vencía en diciembre de 2028. Se extiende hasta diciembre de 2029. Además de un importante aumento salarial, la cláusula de rescisión del jugador 50 millones de euros“, posteó Mandy para la alegría de los canaleros.

Barría sorprendió al mundo con su arribo al equipo brasileño, dentro del que se ganó la confianza del ahora ex entrenador Davide Ancelotti. Su rendimiento lo llevó a la plantilla mayor, con la que disputó seis partidos y anotó dos goles. El nuevo DT, Martín Anselmi, lo tendría en cuenta en esta nueva campaña.