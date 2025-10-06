No es Gremio: afirman que Marvin Ávila Jr. llegará a este gigante de Brasil y en Guatemala no lo pueden creer

El nombre de Marvin Ávila Jr. no ha dejado de sonar en Guatemala. Desde que brilló con la Selección Sub-15 y Antigua GFC lo fichó entre bombos y platillos, se han depositado grandes expectativas en el futbolista nacido hace 17 años en suelo capitalino, las cuales fueron refrendadas en el último tiempo desde Sudamérica.

Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes más grandes de Brasil y campeón en tres ocasiones de la Copa Libertadores, se llevó al desequilibrante extremo para una prueba de la cual regresó el pasado 13 de septiembre, sumando minutos en la victoria 3-0 sobre Comunicaciones por la Liga Nacional.

Desde Tigo Sports confirmaron en las últimas horas la venta de “Titimán Jr.” al fútbol brasileño. Aunque no especificaron cuál será su destino, por lo que, casi por decantación, se afirmó que jugará en el Tricolor Gaúcho.

¿Cuál es el equipo de Brasil que habría fichado a Marvin Ávila Jr.?

Sin embargo, según pudo conocer Antigua Esportiva, medio abocado a cubrir el día a día del equipo antigüeño, Marvin Ávila Jr. no se irá a Gremio. Su nuevo equipo en Brasil será nada más y nada menos que São Paulo FC.

“La negociación se llevó con discreción. El entorno del jugador, consciente de que muchas promesas se queman por decisiones apresuradas, optó por el silencio hasta que todo estuviera firmado”, afirmó el periodista Estuardo García Carrera.

Al tratarse de un futbolista menor de edad, las garantías sobre su futuro también pasan por la parte formativa dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, el cuadro paulista “no solo ofreció un contrato, ofreció un plan de desarrollo integral: formación académica, seguimiento psicológico, nutrición personalizada y un lugar en su equipo con proyección al equipo grande”, detalló la misma fuente.

Marvin Ávila Jr. registra dos asistencias en once partidos con Antigua en este semestre.

No se detallan fechas, pero todo parece indicar que Ávila Jr. se marchará a São Paulo después de disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la Sub-23 de Guatemala. El llamado de Willy Coito no es solo un reconocimiento a su talento y su esfuerzo, sino también una muestra clara de que el seleccionador Luis Fernando Tena lo tiene en el radar.