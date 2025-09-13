Furia en Panamá: un video viral destapa la decisión que puede poner en riesgo la ilusión mundialista

La convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá rumbo al campamento en Chile generó un fuerte malestar entre aficionados y periodistas, luego de conocerse que Jorge Dely Valdés dejó fuera de la lista a varios nombres esperados. Una de las ausencias más comentadas es la de Kadir Barría, quien atraviesa un gran momento en el fútbol brasileño con el Botafogo Sub-20.

El joven delantero panameño, que actualmente juega en la cantera del Botafogo, viene destacando en el torneo juvenil. El pasado fin de semana volvió a ser titular y respondió de la mejor manera al marcar un gol al minuto 51 en la victoria de su equipo por 3-1 ante Flamengo Sub-20, demostrando que atraviesa un estado de forma envidiable.

Barría ha sido considerado por muchos como una de las principales promesas del fútbol canalero y su exclusión no ha pasado desapercibida. Tanto en redes sociales como en programas deportivos locales, se ha cuestionado la decisión de Dely Valdés, quien prefirió apostar por otros nombres para el proceso mundialista.

El enfado en Panamá

Los críticos señalan que dejar fuera a un jugador que está brillando en Brasil es un error que podría costar caro en la preparación hacia el Mundial Sub-20. Además, recalcan que la experiencia de Barría en un entorno competitivo como el brasileño debería ser aprovechada por la selección juvenil.

El atacante, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre la situación, pero sigue respondiendo en el terreno de juego con goles y actuaciones que llaman la atención de propios y extraños. Para muchos, es cuestión de tiempo para que se consolide como un nombre fijo en la selección nacional.

La polémica queda abierta y la presión sobre Jorge Dely Valdés aumenta, ya que la Sub-20 de Panamá tendrá la responsabilidad de representar al país en la próxima cita mundialista y la ausencia de figuras en gran nivel, como Kadir Barría, podría convertirse en un tema recurrente en los próximos meses.