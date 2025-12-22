Es tendencia:
Óscar Santis se acuerda de Comunicaciones y le pega a Municipal con un mensaje que calienta la revancha

Santis le pone picante a la vuelta después del triunfo de Antigua por 2-0 en la final de ida ante Municipal.

Por Juan Fittipaldi

Este domingo, Antigua GFC se quedó con el partido de la final de ida del Apertura 2025. Los Panzas Verdes derrotaron por 2-0 a Municipal y sacaron una gran ventaja pensando en la revancha que se disputará el próximo sábado en El Trébol.

Óscar Santis fue uno de los que pudo convertir en el Pensativo. El delantero de la Selección de Guatemala anotó sobre el minuto 79 desde el punto del penal y decretó lo que sería el 2-0 final. Ahora, la vuelta será en la casa de los Rojos, donde el extremo izquierdo se siente cómodo según sus palabras.

Después del final del encuentro, Santis no tuvo piedad para referirse al estadio del equipo escarlata con una polémica frase y se acordó de su etapa en Comunicaciones cuando le tocó visitar El Trébol.

La polémica declaración de Santis que no cae bien en Municipal antes de la revancha

Cuando le preguntaron sobre la revancha que se vivirá el próximo sábado en el Manuel Felipe Carrera, soltó: “He demostrado a lo largo de mi carrera cuando estuve en Comunicaciones, yo siempre lo he dicho. Es mi patio favorito (El Trébol) por el ambiente que se vive, es una afición que apoya a su equipo y es de admirar“.

A pesar de sentirse cómodo en este estadio, Santis considera que Antigua todavía no ganó nada: “No se ha ganado nada. No tenemos que bajar la guardia, se vienen 90 minutos a muerte. Queda no más la tranquilidad. Tenemos la ilusión de levantar el título“.

Está claro que esta ventaja es muy positiva para Antigua GFC pensando en conseguir el primer bicampeonato de su historia. Los Coloniales conquistaron el campeonato nacional en cinco oportunidades y se pueden poner a uno de Xelajú si triunfan.

