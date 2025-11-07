FIFA lo hace oficial: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador reciben el aviso que puede dejarlos fuera del Mundial 2026

La FIFA lanzó una advertencia clave para las selecciones de Centroamérica, al confirmar oficialmente cómo se definirán las últimas plazas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

¿Cuál es la advertencia que lanzaron desde FIFA?

A través de un comunicado emitido desde su sede en Zúrich (Suiza), el máximo organismo del fútbol mundial confirmó que el próximo jueves 20 de noviembre se realizarán los sorteos del torneo clasificatorio intercontinental y de las eliminatorias europeas, donde quedarán definidos los itinerarios que las selecciones deberán recorrer para acceder al nuevo formato de la Copa del Mundo con 48 equipos.

El anuncio encendió las alarmas en la región, ya que Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador todavía no tienen asegurado su boleto al certamen y podrían quedar fuera si no logran un cierre impecable en las Eliminatorias de Concacaf.

La FIFA explicó que 22 selecciones aún luchan por las últimas plazas: seis a través del torneo clasificatorio mundial y 16 mediante las eliminatorias europeas. En el caso del torneo intercontinental, participarán dos equipos de Concacaf, lo que mantiene en vilo a varias selecciones de la región que aún dependen de los resultados de noviembre.

“El periodo internacional de noviembre será decisivo, ya que definirá las selecciones de la AFC, la CAF y la Concacaf que acompañarán a Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC) en el torneo clasificatorio de la FIFA”, señala el comunicado oficial.

Se definen ahora los clasificados al Mundial 2026. (Foto: FIFA)

En dicho torneo se disputarán dos finales: las selecciones que no sean cabezas de serie jugarán semifinales entre sí, y las vencedoras se enfrentarán a los equipos mejor ubicados en el ranking FIFA. Solo dos países obtendrán el boleto final al Mundial.

La preocupación para Centroamérica es clara: si Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador o Guatemala no logran clasificar de forma directa en este mes de noviembre, deberán jugar ese repechaje mundial, donde se medirán ante rivales de Sudamérica, Asia, África y Oceanía por las últimas dos plazas.

El panorama es especialmente tenso para Costa Rica y Honduras, que se enfrentarán entre sí en el cierre de la fase de grupos de la Concacaf, con la clasificación directa en juego. Quien pierda podría verse obligado a disputar el repechaje, mientras que una eliminación total los dejaría sin Mundial por primera vez en más de una década.