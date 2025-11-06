“Experiencia y liderazgo”: Thomas Christiansen es contundente al defender su convocatoria en la Selección de Panamá

El seleccionador nacional Thomas Christiansen sorprendió con una de sus decisiones más comentadas de la convocatoria: el regreso de Alberto “Negrito” Quintero a la Selección de Panamá. El técnico hispano-danés explicó en conferencia de prensa los motivos de su llamado, de cara a los cruciales partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf frente a Guatemala y El Salvador, el 13 y 18 de noviembre respectivamente.

Con 37 años y 138 partidos con la camiseta canalera, Quintero vuelve al combinado nacional tras más de un año ausente. Su última convocatoria había sido en marzo de 2024 para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, y su último encuentro eliminatorio se remonta al 31 de marzo de 2022, cuando Panamá venció 1-0 a Canadá en el cierre del camino al Mundial de Catar 2022. Su regreso representa una apuesta por la experiencia y el liderazgo, en un momento donde los canaleros se juegan la clasificación al Mundial 2026.

El motivo de la convocatoria de Alberto Quintero con Panamá

“Alberto ya nos conoce. Es un jugador con experiencia, liderazgo, está pasando por un buen momento y sobre todo encaja muy bien en los dos partidos que vienen”, explicó Christiansen, dejando claro que su decisión busca reforzar el aspecto mental y competitivo del grupo. El entrenador, de 52 años, confía en que la jerarquía del veterano pueda ser determinante en una fase donde no hay margen de error.

Sin embargo, la convocatoria también ha generado cuestionamientos entre la prensa y la afición panameña, especialmente por la ausencia de Eduardo Guerrero y César Yanis, dos futbolistas jóvenes que atraviesan un buen momento en sus respectivos clubes. Guerrero, en particular, viene de anotar con el Dinamo Kiev en la Conference League, lo que ha llevado a muchos a considerar su exclusión como una decisión polémica.

A pesar de las críticas, Christiansen defendió su lista y pidió confianza en su proyecto. “Estos partidos requieren más cabeza que piernas”, habría dicho una fuente cercana al cuerpo técnico, reflejando que el entrenador apuesta por el equilibrio emocional y la madurez en lugar de la juventud. En este sentido, la presencia de Quintero se convierte en un recurso táctico y psicológico para manejar los momentos de presión.

Panamá afrontará una doble fecha decisiva: primero visitará a Guatemala, un rival directo que se ha fortalecido en casa bajo el mando de Luis Fernando Tena, y luego recibirá a El Salvador en el estadio Rommel Fernández. Los canaleros saben que solo sumando los seis puntos podrán mantener vivo el sueño mundialista, y para lograrlo, Thomas Christiansen ha decidido confiar en la experiencia de Alberto Quintero, un referente histórico que buscará cerrar su carrera internacional con una nueva clasificación a la Copa del Mundo.

