Tiene 19 años, está cerca de lograr el ascenso en Europa y le envió un guiño a Panamá para jugar en la Selección: “Interesante mediocampista”

Un joven mediocampista de apenas 19 años, que actualmente destaca en Europa y está muy cerca de conseguir el ascenso con su club, podría despertar la atención en la Selección de Panamá después de enviar un sutil guiño a la selección nacional.

Actualmente se ubica en el tercer lugar de la clasificación con el FC Prishtina Bern de Suiza y con este disputa podría ascender a la Tercera División del fútbol de aquel país.

ver también Alarma en Panamá: la noticia que preocupa a Thomas Christiansen para jugarse ante El Salvador la clasificación al Mundial 2026

El jugador que desde Europa le envió un guiño a Panamá

Se trata de Keenan Morgan Lilla jugador que nació en Suiza pero es de padre panameño. Sobre este escenario, el periodista César Mosquera aseguró que si bien hasta el momento no ha tenido ningún contacto directo con el futbolista, se sabe que está muy pendiente de lo que hace Panamá.

Esto por algunos posteos en redes sociales. Sobre todo con el último triunfo de los canaleros ante Guatemala por Eliminatorias donde Keenan Morgan resaltó ese marcador en su cuenta oficial de Instagram.

El periodista César Mosquera en su canal de Youtube

“En el medio suizo aparece un interesante mediocampista que podría jugar para Panamá. Su nombre es: Keenan Morgan Lilla, 19 años recién cumplidos, nació en Suiza y es de padre panameño“, comentó el periodista César Mosquera en su canal de Youtube.

Publicidad

Publicidad

Keenan Morgan y Panamá

A comienzos de este año, la selección sub-20 de Panamá realizó un microciclo en el COS Sports Plaza, celebrado del 14 al 19 de abril, donde llamó la atención la presencia de Keenan Morgan Lilla.

Publicidad

En aquel momento, el jugador fue invitado por primera vez a entrenar con el grupo y, hasta la fecha, ese ha sido el único acercamiento directo que ha tenido con la selección panameña.