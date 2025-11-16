Alarma en Panamá: la noticia que preocupa a Thomas Christiansen para jugarse ante El Salvador la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen afrontará la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante El Salvador con la ilusión intacta de conseguir su clasificación.

Sin embargo, tienen el deber de ganar por una gran ventaja ante los salvadoreños y esperar cómo se desarrollan otros resultados. Sobre este escenario, una noticia no ha caído nada bien en la selección canalera.

ver también “Sería una vergüenza”: Figura de Panamá envía mensaje contundente a Guatemala para su partido contra Surinam

¿Cuál es la noticia que preocupa a Thomas Christiansen en Panamá?

La situación que genera preocupación en el cuerpo técnico de Christiansen en Panamá es el estado físico de José Fajardo, quien tuvo que trabajar de manera diferenciada respecto al resto del plantel panameño.

José Fajardo se ha convertido en el delantero predilecto de Christiansen en la selección de Panamá, pieza clave en el esquema ofensivo del técnico. Recordemos que, ya ocurrió algo similar con Murillo, quien también entrenó diferenciado y finalmente sí estaba lesionado.

La importancia de José Fajardo quedó aún más clara recientemente, cuando marcó el gol del triunfo en la victoria 2-3 ante Guatemala en la jornada anterior. De momento se esperarán las próximas horas para conocer cómo sigue su estado físico.

Una estadística determinante en Panamá

Fajardo sostiene una estadística impresionante con la selección de Panamá: cada vez que ha marcado en un partido oficial, el equipo ha terminado ganando.

Publicidad

Publicidad

José Fajardo – Selección Panamá

Sus 13 goles repartidos entre Eliminatorias, Nations League, Copa Oro y Copa América no solo reflejan su capacidad goleadora, sino también su impacto directo en los resultados.

Publicidad

Cada anotación suya ha significado un triunfo para la Selección de Panamá, convirtiéndolo en un jugador determinante y en un talismán para la Roja.