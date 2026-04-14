Salió campeón con Saprissa y Herediano, se retiró del fútbol y ahora sorprende con su nueva vida en la ganadería

El fútbol de Costa Rica está lleno de historias de reinvención, pero pocas llaman tanto la atención como la de Esteban Alvarado. El portero, que supo ser protagonista en equipos como Deportivo Saprissa y Herediano, decidió ponerle punto final a su carrera a finales de diciembre del 2025, cerrando una etapa marcada por títulos, atajadas clave y un recorrido que lo consolidó como uno de los nombres reconocidos del arco tico.

Su salida no pasó desapercibida. Venía de formar parte de Saprissa, donde tuvo un rol importante en distintas etapas, y antes había dejado su huella en Herediano, siendo campeón y protagonista en el torneo local. A eso se suma su paso por el fútbol internacional y su presencia en la Selección de Costa Rica, construyendo una carrera sólida.

Pero lo que vino después sorprendió a más de uno. Lejos de los reflectores, de los estadios y de la rutina del entrenamiento diario, Esteban Alvarado eligió un camino completamente distinto para su vida después del fútbol.

La nueva profesión de Esteban Alvarado

En las últimas horas, el exguardameta compartió en su cuenta de Instagram una imagen que rápidamente llamó la atención. En la historia se lo ve en pleno campo, dándole de tomar leche a un ternero, en una escena que poco tiene que ver con el mundo que lo rodeó durante años.

En tono paródico, pasó de volar de palo a palo a cuidar ganado. De atajar penales a alimentar animales. Un cambio que parece radical, pero que para él tiene todo el sentido del mundo.

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Alvarado ahora está enfocado en la ganadería, una actividad que desarrolla en sus propios terrenos y que marca su nueva rutina lejos del fútbol profesional. Un giro que refleja una elección personal y una búsqueda de tranquilidad después de años de exigencia.

Este tipo de decisiones no son tan extrañas como parecen. Cada vez más futbolistas optan por proyectos fuera del deporte una vez que se retiran, buscando estabilidad y nuevas pasiones que les permitan seguir activos en otra área.

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Así, Esteban Alvarado escribió un nuevo capítulo en su vida. Ya no hay guantes, ni estadios llenos, ni presión de resultados. Ahora hay campo, animales y otro ritmo. Y aunque cambió el escenario, sigue siendo protagonista, solo que en un terreno completamente distinto.

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Datos Claves

Esteban Alvarado se retiró del fútbol profesional a finales de diciembre del 2025 .

se retiró del fútbol profesional a finales de . El exportero de Saprissa y Herediano se dedica actualmente a la ganadería profesional.

y se dedica actualmente a la profesional. Alvarado compartió imágenes alimentando ganado en sus terrenos para confirmar su nueva profesión.