Saprissa pensó en Joel Campbell: Roberto Artavia explicó por qué terminó descartando el fichaje del ex Alajuelense

Joel Campbell sigue sinr resolver su futuro tras haber sido dado de baja en el equipo "Manudo" y Roberto Artavia explicó por qué no lo consideraron.

Joel Campbell sigue sin tener claro cuál será su próximo destino. En Costa Rica diversos clubes le cerraron las puertas y desde el Saprissa, el presidente Roberto Artavia reveló detalles de por qué terminaron descartando al exjugador de Alajuelense.

De entrada, Artavia dejó claro que tanto los nuevos fichajes como las bajas, todas han pasado por su escritorio, aunque explicó que siempre las decisiones finales siempre son tomadas en conjunto con otros directivos.

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“Por el momento, lo que son llegadas y salidas, todas han pasado por frente —voy a decir— enfrente mío, enfrente de mi escritorio. Nunca solo; siempre en conversación con Eric, siempre en conversación con Omar, siempre en conversación con otros directivos. Pero te diría que no hay una en que no haya intervenido en alguna forma“, dijo Artavia en conversación con Columbia Deportiva.

Campbell no encaja

Al referirse sobre el caso concreto de Joel, el directivo admitió que si lo consideraron de cara al segundo semestre de 2026, ya que era de su conocimiento que el contrato con Alajuelense culminaba.

“Creo que sería imposible decir que no hemos pensado en él, pero también te diría lo siguiente: desde hace semanas y meses, cuando estábamos evaluando la renovación de la planilla, el nombre de Joel, que sabíamos que terminaba contrato con la Liga, se puso ahí“, comenzó diciendo Artavia.

Para Artavia, el tema de Campbell va más allá de lo deportivo y dejó claro que, desde su perspectiva el jugador no encaja en planilla ni en el camerino y tampoco en el presupuesto del Monstruo Morado.

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“Yo en aquel momento, inclusive medio en broma, contesté que con mucho gusto lo invitaba al estadio para que viera un partido y, francamente, no calza ni con nuestra planilla actual, ni con nuestro camerino, ni con nuestro presupuesto. Entonces, francamente, Joel no está en consideración en Saprissa”, cerró.

Entre tanto, Joel Campbell sigue a la expectativa de dónde continuará su carrera y la posibilidad del extranjero no es descartada, siempre y cuando sea un club en el que pueda tomar protagonismo en lo que resta de 2026.