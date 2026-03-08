Es tendencia:
Thomas Christiansen en alerta: la situación adversa que vive una de las máximas figuras de Panamá a meses del Mundial 2026

Thomas Christiansen empieza a tener más dolores de cabeza cuando se acerca el Mundial de 2026 para la Selección de Panamá.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

La situación empieza a encender las alertas en Panamá justo cuando se acerca un tramo importante rumbo al Mundial de 2026.

A pocos meses de esa cita, una de las piezas más valoradas por Thomas Christiansen atraviesa un presente complicado en su club que prende las alarmas de todo Panamá.

Thomas Christiansen en alerta

Carlos Harvey atraviesa un inicio de 2026 complicado en su club, ya que apenas ha sumado 24 minutos de juego, una falta de continuidad que empieza a encender las alarmas pensando en los próximos retos de la selección de Panamá.

Su escasa participación genera preocupación, sobre todo por tratarse de un futbolista que suele ser una pieza útil por su capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del campo.

Exclusiva | Carlos Harvey: 'Estamos todos enfocados en una sola meta, que es el Mundial 2026'
Carlos Harvey con Minnesota United

Aunque su puesto natural es el de mediocampista defensivo, en los últimos años Harvey ha sido utilizado con mayor frecuencia como defensor central, tanto en Minnesota United como en algunos pasajes con la selección panameña.

Esto piensa Thomas Christiansen sobre Carlos Harvey

Thomas Christiansen resaltó en su momento la importancia de Carlos Harvey dentro de la selección de Panamá, al señalar que su ausencia se sintió mucho por todo lo que aporta en el mediocampo.

El técnico valoró su capacidad para cubrir espacios, su despliegue físico y la presencia que tiene en esa zona del campo

“Lo he echado mucho de menos, es un mediocentro que ocupa muchos espacios, recorre mucho, tiene mucha presencia en ese sector, su baja es sensible tanto ofensivamente como de pivote”, había comentado Thomas Christensen en su momento sobre la ausencia de Carlos Harvey en la doble ventana de octubre y su importancia en la Selección de Panamá.

Un dolor de cabeza en la previa del Mundial 2026 para Panamá

Además de su valor por la polivalencia que ofrece en distintas posiciones, la falta de minutos y de ritmo de competencia de Carlos Harvey podría convertirse en un problema serio si no cambia pronto su panorama en el club.

Pensando en los próximos desafíos de Panamá rumbo al siguiente Mundial, su continuidad será un aspecto clave para que llegue en mejores condiciones a la selección.

Datos claves

  • Carlos Harvey casi no ha jugado en 2026, ya que apenas suma 24 minutos con su club, una situación que genera preocupación en Panamá.
  • Su falta de continuidad puede afectar a la selección, especialmente por lo importante que es su aporte de cara a los próximos retos rumbo al Mundial.
  • Thomas Christiansen lo considera una pieza valiosa, porque destaca su polivalencia y todo lo que ofrece dentro del campo, por lo que su presente en el club no deja de ser una mala noticia.
