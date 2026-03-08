“Estoy trabajando para volver”: Legionario que brilla en su equipo envía mensaje a Thomas Christiansen para estar con Panamá en el Mundial 2026

El mediocampista panameño Abdiel Ayarza dejó claro que uno de sus grandes objetivos para este 2026 es volver a vestir la camiseta de la Selección de Panamá. El volante destacó tras una actuación brillante en la victoria de Los Chankas por 3-1 frente a Universitario de Deportes, en duelo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

ver también “Tengo esa duda”: Adalberto Carrasquilla pone en vilo a Panamá con una inesperada confesión

Luego del encuentro, el futbolista de 33 años habló para la transmisión oficial de L1MAX y expresó su ambición de regresar al combinado canalero. “Estoy trabajando para volver a la selección de Panamá”, afirmó Ayarza, quien fue una de las figuras del compromiso tras anotar el gol del 2-1 al minuto 71, demostrando que atraviesa un gran momento futbolístico.

El experimentado volante también dejó claro que su prioridad es seguir sumando minutos y rendimiento en el fútbol peruano para convertirse nuevamente en una alternativa para el cuerpo técnico de la selección. “Estamos buscando jugar acá con mi regreso, estoy luchando por conseguir minutos. A seguir trabajando para ser una opción para el entrenador (Thomas Christiansen)”, añadió el mediocampista colonense.

El partido tuvo emociones desde temprano. Franco Torres adelantó a Los Chankas al minuto 5’, mientras que el paraguayo Williams Riveros igualó el marcador al 65’ para Universitario. Sin embargo, la reacción local llegó con el tanto de Ayarza al 71’, y el cierre definitivo apareció en el tiempo añadido con la anotación de Marlon Torres al 90+7’, sellando así un triunfo clave para el conjunto andahuaylino.

Con este resultado, Los Chankas alcanzan los 14 puntos y se posicionan en los primeros lugares del Apertura, consolidando un arranque de temporada que ilusiona a su afición. En ese contexto, Ayarza ha sido uno de los jugadores más influyentes del plantel, incluso acumulando reconocimientos individuales como Jugador de la Fecha gracias a su rendimiento en el mediocampo.

Publicidad

Publicidad

ver también El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

Oriundo de Colón y con más de 30 partidos internacionales con Panamá, Ayarza regresó al fútbol peruano en enero de 2026 tras su paso por The Strongest. Su experiencia, sumada a su actualidad competitiva —luego de etapas en Cusco FC y Cienciano— lo colocan nuevamente en el radar de la selección canalera, especialmente con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca.