Se adelanta al Mundial 2026: Thomas Christiansen toma la decisión que ilusiona a Panamá con dar el batacazo

Thomas Christiansen y parte de la delegación de la Fepafut se encuentran en Ontario, Canadá, realizando una inspección de instalaciones que podrían convertirse en la base de concentración de Panamá durante el Mundial de 2026.

La visita forma parte del trabajo previo que viene haciendo la selección canalera para tener definida toda su logística de cara a una cita tan importante.

Con este recorrido, Panamá sigue afinando detalles en su planificación rumbo a la Copa del Mundo, evaluando de cerca los espacios que podrían utilizarse durante el torneo.

Movimiento importante para el Mundial 2026

La intención es adelantarse en la organización y elegir el entorno más adecuado para que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles a la competición.

Recordemos que Los dos primeros partidos de Panamá en el Mundial 2026 se jugarán en Canadá, por lo que cobra todavía más relevancia la inspección que realiza Thomas Christiansen junto a la federación en territorio canadiense.

Esta visita le permite a la selección avanzar en aspectos clave de logística, concentración y planificación, con el objetivo de definir una base adecuada y llegar en las mejores condiciones posibles a esos primeros compromisos del torneo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen debutará el 17 de junio de 2026 frente a Ghana, marcando así su estreno en la cita mundialista. Comparte el Grupo L también junto a Inglaterra y Croacia.

Datos claves

Thomas Christiansen y parte de la Fepafut están en Ontario, Canadá , inspeccionando instalaciones que podrían servir como base de concentración de Panamá para el Mundial 2026.

, inspeccionando instalaciones que podrían servir como base de concentración de Panamá para el Mundial 2026. La visita forma parte de la planificación logística de la selección , ya que Panamá busca dejar definidos aspectos importantes como hospedaje, concentración y preparación previa al torneo.

, ya que Panamá busca dejar definidos aspectos importantes como hospedaje, concentración y preparación previa al torneo. La inspección cobra más valor porque los dos primeros partidos de Panamá se jugarán en Canadá, así que elegir una base adecuada puede ser determinante para llegar en buenas condiciones a esos encuentros.