Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

El futbol de Panamá recibe inyección económica desde el extranjero que ilusiona a los aficionados

Los canaleros recibieron una gran noticia que llega desde Sudamérica.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Un proyecto ambicioso en Panamá
© ChatGPTUn proyecto ambicioso en Panamá

La expansión del Independiente del Valle continúa dando de qué hablar en el fútbol internacional. El reconocido proyecto ecuatoriano confirmó la adquisición del club Independiente Colón, equipo que milita en la Segunda División de Panamá, marcando así la llegada oficial de uno de los modelos de gestión más exitosos del fútbol sudamericano al balompié centroamericano. Esta operación representa un paso importante para el crecimiento del deporte en Panamá, donde se abre un nuevo capítulo de inversión, desarrollo y formación de talento.

El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

ver también

El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

El arquitecto de esta operación fue el directivo ecuatoriano Michell Deller, considerado el alma máter del proyecto IDV, quien cerró la transacción en las últimas horas. La intención del grupo es replicar en territorio panameño la metodología deportiva que ha llevado a Independiente del Valle a la élite continental, basada principalmente en el desarrollo de divisiones inferiores, planificación deportiva integral y una sólida inversión económica. La filosofía es clara: construir un proyecto sostenible que permita descubrir y potenciar a los jóvenes talentos locales.

Para la provincia de Colón, la noticia representa una auténtica inyección de esperanza. El club contará con mejores instalaciones, entrenadores especializados, scouting internacional y un programa de formación de alto rendimiento, elementos que han caracterizado al modelo ecuatoriano. La visión del grupo apunta a que jóvenes futbolistas panameños puedan desarrollarse sin salir del país, con la posibilidad real de dar el salto hacia ligas europeas o la selección nacional.

Con esta adquisición, el llamado Grupo Independiente del Valle fortalece su red internacional de clubes, que actualmente incluye a Dragonas Independiente del Valle en el fútbol femenino ecuatoriano, Independiente Juniors en la Serie B de Ecuador, el histórico CD Numancia en España, Coritiba en Brasil y Atlético Huila en Colombia. La llegada de Independiente Colón amplía el alcance del grupo y consolida su estrategia de expansión global del modelo IDV.

La inversión llega en un momento ideal para el fútbol panameño, que vive un periodo histórico de crecimiento competitivo tras la clasificación de su selección al Copa Mundial de la FIFA 2026. El sistema de trabajo del club ecuatoriano —reconocido por formar jugadores que hoy destacan en ligas de alto nivel— promete aportar tecnología de punta, preparación física avanzada, nutrición deportiva y análisis de rendimiento, herramientas que pueden acelerar el desarrollo del talento local.

El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026 que toma por sorpresa al equipo de Thomas Christiansen

ver también

El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026 que toma por sorpresa al equipo de Thomas Christiansen

Mientras tanto, los aficionados de Independiente Colón ya expresan su entusiasmo en redes sociales ante lo que consideran una oportunidad histórica para el club y la región. La alianza convierte al equipo panameño en el primer representante centroamericano dentro del Grupo IDV, una puerta que podría abrir nuevas oportunidades para el talento de Panamá y consolidar un puente directo entre Centroamérica y el fútbol de élite internacional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez enfrenta cuatro bajas de peso ante LAFC: "Es un tema complejo"
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez enfrenta cuatro bajas de peso ante LAFC: "Es un tema complejo"

Lo que no se vio de las lesiones que complican a Alajuelense para la Concachampions
Liga Deportiva Alajuelense

Lo que no se vio de las lesiones que complican a Alajuelense para la Concachampions

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua es líder invicto y Real España llega obligado ante Olimpia
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua es líder invicto y Real España llega obligado ante Olimpia

Mario Acevedo comenzará la segunda vuelta con Municipal sin varios jugadores claves
Guatemala

Mario Acevedo comenzará la segunda vuelta con Municipal sin varios jugadores claves

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo