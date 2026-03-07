El futbol de Panamá recibe inyección económica desde el extranjero que ilusiona a los aficionados

La expansión del Independiente del Valle continúa dando de qué hablar en el fútbol internacional. El reconocido proyecto ecuatoriano confirmó la adquisición del club Independiente Colón, equipo que milita en la Segunda División de Panamá, marcando así la llegada oficial de uno de los modelos de gestión más exitosos del fútbol sudamericano al balompié centroamericano. Esta operación representa un paso importante para el crecimiento del deporte en Panamá, donde se abre un nuevo capítulo de inversión, desarrollo y formación de talento.

ver también El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

El arquitecto de esta operación fue el directivo ecuatoriano Michell Deller, considerado el alma máter del proyecto IDV, quien cerró la transacción en las últimas horas. La intención del grupo es replicar en territorio panameño la metodología deportiva que ha llevado a Independiente del Valle a la élite continental, basada principalmente en el desarrollo de divisiones inferiores, planificación deportiva integral y una sólida inversión económica. La filosofía es clara: construir un proyecto sostenible que permita descubrir y potenciar a los jóvenes talentos locales.

Para la provincia de Colón, la noticia representa una auténtica inyección de esperanza. El club contará con mejores instalaciones, entrenadores especializados, scouting internacional y un programa de formación de alto rendimiento, elementos que han caracterizado al modelo ecuatoriano. La visión del grupo apunta a que jóvenes futbolistas panameños puedan desarrollarse sin salir del país, con la posibilidad real de dar el salto hacia ligas europeas o la selección nacional.

Con esta adquisición, el llamado Grupo Independiente del Valle fortalece su red internacional de clubes, que actualmente incluye a Dragonas Independiente del Valle en el fútbol femenino ecuatoriano, Independiente Juniors en la Serie B de Ecuador, el histórico CD Numancia en España, Coritiba en Brasil y Atlético Huila en Colombia. La llegada de Independiente Colón amplía el alcance del grupo y consolida su estrategia de expansión global del modelo IDV.

La inversión llega en un momento ideal para el fútbol panameño, que vive un periodo histórico de crecimiento competitivo tras la clasificación de su selección al Copa Mundial de la FIFA 2026. El sistema de trabajo del club ecuatoriano —reconocido por formar jugadores que hoy destacan en ligas de alto nivel— promete aportar tecnología de punta, preparación física avanzada, nutrición deportiva y análisis de rendimiento, herramientas que pueden acelerar el desarrollo del talento local.

ver también El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026 que toma por sorpresa al equipo de Thomas Christiansen

Mientras tanto, los aficionados de Independiente Colón ya expresan su entusiasmo en redes sociales ante lo que consideran una oportunidad histórica para el club y la región. La alianza convierte al equipo panameño en el primer representante centroamericano dentro del Grupo IDV, una puerta que podría abrir nuevas oportunidades para el talento de Panamá y consolidar un puente directo entre Centroamérica y el fútbol de élite internacional.

Publicidad