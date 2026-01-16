Confirmado por la FIFA: Panamá recibe la notificación que Thomas Christiansen necesitaba para el Mundial 2026

Panamá ultima detalles para su segunda gran participación internacional. Luego de alcanzar el objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026, la preparación pasó a intensificarse para los canaleros. Cada movimiento será fundamental para ellos.

Mientras Thomas Christiansen analiza el rendimiento de los futbolistas a los que considera con posibilidades de meterse en la convocatoria definitiva, en FEPAFUT se encargan de todo lo demás. La planificación deberá ser perfecta para el juego.

Las autoridades ya fijaron algunos partidos amistosos para que pueda medir sus fuerzas la Selección Nacional. Además, recientemente se conoció que está todo listo para que puedan establecer su campamento mundialista con comodidad.

FIFA confirmó cuál será la sede para el campamento de Panamá en el Mundial 2026

La Selección Mayor ya estableció su campamento base para la próxima Copa del Mundo. La FIFA dio a la delegación de Panamá el Nottawasaga Training Site en concepto de sede de concentración. Tiene hotel resort, canchas profesionales, un cuarto médico, gimnasio, oficinas, piscina y salón para conferencias de prensa.

Dicho predio estará destinado a toda la Federación Panameña de Fútbol a modo de base operativa. Se encuentra ubicado en New Tecumseth, Ontario, Canadá. El sitio cuenta con 43 mil habitantes y una superficie de 273 mil 87 km. cuadrados.

Próximos amistosos de Panamá previo al Mundial

Cabe destacar que FEPAFUT tiene organizados dos amistosos próximos para que dispute la Selección Nacional, por fuera de la Federación Internacional. Visitará a su par de Bolivia este domingo 18 de enero en el Estadio IV Centenario y recibirá al equipo de México este jueves 22 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Las autoridades de FEPAFUT se refieren al campamento canalero del Mundial 2026

“La opción de poder tener nuestro propio campamento base muy cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto“, dijo Miguel Zúñiga de la FEPAFUT.

“Facilita la logística y operación alrededor de la selección. Estamos, tanto el cuerpo técnico de la selección como la parte operativa y administrativa de la Federación, contentos con que esta opción se haya concretado prontamente”, finalizó Zúñiga.

“Logísticamente era la mejor opción para Panamá y esa fue la línea que usamos en el sorteo. Al tener dos partidos en Toronto eso nos garantizaba que todos nuestros movimientos iban a ser mínimos, ya que solamente nos vamos a mover a Nueva York en primera ronda”, dijo Christian Núñez, director de Selecciones Nacional.

Nottawasaga Training Site, campamento de Panamá para el Mundial 2026.

