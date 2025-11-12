Es tendencia:
Thomas Christiansen confirma la razón por la que Panamá ya no entrenó en el estadio El Trébol

Los panameños cambiaron de planes luego de aterrizar en tierras chapinas.

javier pineda

Por Javier Pineda

Los canaleros sorprendieron con su decisión
El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó este miércoles que su equipo no realizará el reconocimiento de cancha en el estadio El Trébol, escenario donde mañana enfrentará a Guatemala por la penúltima jornada de las Eliminatorias Mundialistas rumbo al 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico danés fue consultado sobre si los canaleros efectuarían un entrenamiento ligero en el estadio guatemalteco, a lo que respondió con firmeza: “Lo que teníamos que hacer ya lo hicimos en Panamá”. Con esa declaración, Christiansen dejó claro que su equipo ya completó toda la preparación táctica y física antes del viaje.

La decisión sorprendió a algunos medios locales, que esperaban ver al conjunto canalero realizar al menos una práctica de adaptación al campo, tomando en cuenta las dimensiones reducidas y el tipo de césped del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Sin embargo, el estratega explicó que no considera necesario el reconocimiento, ya que confía plenamente en el trabajo previo. “No hay mucho más que ajustar. Estamos listos para competir”, habría dicho de manera breve y segura, enfocándose en mantener la concentración del grupo.

El equipo panameño llegó este miércoles a Guatemala, en medio de una gran hostilidad y con la mira puesta en obtener un resultado positivo que lo mantenga en la lucha por un boleto al Mundial de 2026.

El compromiso entre Guatemala y Panamá se disputará este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas, en un ambiente que promete ser de máxima intensidad y con ambas selecciones necesitadas de sumar puntos decisivos.

