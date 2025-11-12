¿Presión?: Thomas Christiansen contesta a Luis Fernando Tena previo al juego de Panamá vs Guatemala

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló este martes en conferencia de prensa previa al decisivo duelo ante Guatemala, correspondiente a la última ventana de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El estratega español-danés mostró respeto hacia el rival y hacia su colega Luis Fernando Tena, pero también dejó claro que la presión del entorno no afectará a su equipo, sino que servirá como una motivación adicional.

“Las eliminatorias son especiales, porque podemos hablar de fútbol y de temas extradeportivos, pero nosotros estamos enfocados en hacer lo que está en nuestras manos. Hay cosas que no controlamos, pero no nos distraen”, expresó Christiansen con serenidad, quitando importancia al recibimiento hostil que tuvo la delegación canalera a su llegada a la capital guatemalteca.

Aunque a primera hora, Tena habló ante los medios y dejó claro que la presión es de Panamá, tomando en cuenta que ya son mundialistas, cuentan con jugadores en Europa y porque volver a quedarse sin Mundial como sucedió en Qatar, sería un fracaso para ellos.

“Panamá viene presionado, porque hace cuatro años se les escapó la clasificación. La tenían cerca y si ahora no logran volver a clasificar, sería un gran fracaso, porque es un país futbolero y con jugadores en Europa. La ilusión de ellos, como la nuestra, es estar en el Mundial y será importante manejar esas emociones”, dijo Tena

¿Presión para Panamá?

El técnico reconoció el momento histórico que vive el conjunto chapín, aunque enfatizó que su equipo llega con la mentalidad ganadora de siempre. “Hemos disputado cuatro finales y nos quedan dos más. Tenemos respeto y compromiso hacia Guatemala. Le tengo mucho aprecio a Luis Fernando Tena; sé que hay gran expectativa y presión en este país, y eso hace el partido aún más interesante”, comentó.

El entrenador también resaltó que la presión ambiental forma parte del espectáculo y puede ser incluso beneficiosa para sus jugadores. “El tema con la grada, la gente encima, está bien. La presión hay que vivirla, ese ambiente en el partido contra Guatemala será intenso, pero eso nos motiva. Para nosotros, es una oportunidad de demostrar carácter”, concluyó Christiansen con tono desafiante.

La selección panameña arribó esta tarde a Guatemala, aunque decidió cancelar el reconocimiento de cancha en el estadio El Trébol por ajustes en su planificación. Pese a los contratiempos logísticos y el ambiente adverso, Panamá mantiene la mirada puesta en un solo objetivo: conseguir un resultado que los acerque al sueño mundialista del 2026.