“Callar al público”: Thomas Christiansen es contundente con la hostilidad que ha tenido Panamá en Guatemala

La Selección de Panamá ultima detalles para su crucial compromiso ante Guatemala, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Mundialistas rumbo al 2026. El encuentro se disputará este jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio El Trébol, donde se espera un ambiente vibrante y lleno de emoción por parte de la afición local.

Desde su llegada a territorio guatemalteco, el combinado canalero ha sentido de cerca la intensidad del público. Decenas de aficionados se dieron cita tanto en el aeropuerto internacional La Aurora como en los alrededores del hotel de concentración, para expresar su apoyo a la Bicolor y hacer sentir el peso de la localía desde el primer momento.

Ante este escenario, el técnico panameño Thomas Christiansen le restó importancia al ambiente hostil y aseguró que sus jugadores están preparados para enfrentar la presión. “¿La presión? En el fútbol vivimos de esto. Si no queremos esta presión ni disfrutar de ello, mejor dedicarnos a otra cosa. Esto es lo que le gusta a cualquier jugador, vivir partidos con tanta importancia”, afirmó el estratega en conferencia de prensa, dejando ver su experiencia y serenidad.

Christiansen, de origen hispano-danés, insistió en que este tipo de partidos son los que forjan el carácter de los futbolistas. “Vivir este tipo de encuentros intensos es lo mejor que hay en el fútbol. Si así se vive un partido con tanta trascendencia, estás en el lugar adecuado”, agregó el seleccionador, confiado en la madurez y fortaleza emocional de su plantel.

El técnico también recordó que Panamá ya ha superado contextos similares en estadios centroamericanos. “En el Cuscatlán también hubo un ambiente hostil, pero con nuestro fútbol logramos callar un poco al público. Trataremos de hacer lo mismo mañana en El Trébol”, expresó Christiansen, en alusión al triunfo histórico que su equipo consiguió recientemente ante El Salvador.

Con la mira puesta en obtener tres puntos vitales, Panamá buscará dar un paso firme hacia su clasificación al Mundial 2026, demostrando que puede rendir al máximo incluso bajo la presión más intensa. El duelo ante Guatemala promete ser una verdadera batalla futbolística, cargada de emoción, estrategia y orgullo nacional.