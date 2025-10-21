Mientras Keylor Navas es figura en Pumas, Memo Ochoa vive una pesadilla en Europa que lo pone en jaque rumbo al Mundial 2026

Atravesados por el insoslayable debate sobre quién es el mejor portero de la Concacaf, el costarricense Keylor Navas y el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa viven presentes futbolísticos antagónicos en sus respectivos equipos.

En el caso de Navas, viene sosteniendo a un Pumas UNAM cuyo bajón se acentuó en las últimas fechas de la Liga MX. Son cinco los partidos consecutivos que lleva sin ganar, cayendo al décimo lugar en la tabla, con 14 puntos, y si no levanta cabeza puede quedarse fuera de los puestos de Play In.

Keylor Navas se roba todos los flashes en México

El pasado fin de semana, Keylor protagonizó el esperado reencuentro con Sergio Ramos, su gran amigo y ex compañero en Real Madrid, quien le anotó un gol de penal en el empate 1-1 de Pumas con Monterrey. Tras batir a la leyenda tica, el campeón del mundo con España celebró ante toda su afición imitando el característico festejo de Cristiano Ronaldo.

La atención de la mayoría de los futboleros mexicanos se concentró en este partido por el mencionado condimento: según reportó TelevisaUnivisión, registró 14.3 millones de espectadores y superó en audiencia a uno de los clásicos más importantes del país, Cruz Azul-América, que acumuló 13.4 millones.

A pesar de haber recibido 14 goles en once juegos, el portero de 38 años es una de las principales figuras de los Universitarios. Sin ir más lejos, evitó que la goleada 4-1 ante América fuera más abultada, también tuvo atajadas importantes en la caída 2-1 ante Chivas —pudo haber hecho más en el primer tanto— y lo dicho frente a Rayados.

Chipre, una pesadilla para el Memo Ochoa

Hace un mes, Guillermo Ochoa desembarcó en AEL Limassol del fútbol chipriota con la intención de mantenerse activo en la antesala del Mundial 2026 y volver a entrar en el radar del seleccionador de México, Javier “Vasco” Aguirre. Sin embargo, la jugada no le está saliendo como esperaba.

El último partido de “Memo” Ochoa con México fue el 11 de noviembre de 2024, en la derrota 2-0 contra Honduras por la Nations League. ¿Volverá al Tri? (Foto: MEXSPORT)

En su debut bajo los tres postes, el equipo de “Memo” perdió 5-0 frente a Omonio Nicosia. Luego cayeron 2-0 frente Akritas Chlorakas, le ganaron 4-1 a Anorthosis y hace días fueron derrotados 4-0 por Aris Limassol, convirtiéndose en el portero más goleado en la historia de la liga de Chipre en cuatro partidos como titular: le anotaron, en total, 14 dianas.