Golpea de lleno a Keylor Navas y Carrasquilla: Álvaro Morales destroza a Pumas con un mensaje que no gustará en Costa Rica ni Panamá

Los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla sacaron un empate (1-1) como visitante ante los Rayados de Monterrey de Sergio Ramos en una nueva jornada de la Liga MX y tras este resultado hubo una polémica que estalló en las redes.

El siempre polémico periodista Álvaro Morales volvió a estar en el centro de la controversia tras lanzar fuertes declaraciones contra los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla.

Con su característico estilo provocador, Morales no solo cuestionó el nivel del equipo universitario, sino que también lanzó comentarios que generaron molestia entre aficionados de Costa Rica y Panamá, países de origen de los jugadores mencionados.

Mensaje de Álvaro Morales para los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla

El periodista deportivo Álvaro Morales volvió a generar polémica en redes sociales al criticar duramente a los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, tras el empate ante Monterrey.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Morales calificó al conjunto universitario como un equipo “malo y mediocre”, señalando que los Rayados no deberían haber dejado escapar puntos frente a ellos.

Álvaro Morales en su cuenta oficial de X

Así marchan los Pumas en la Liga MX

Pumas atraviesa un momento complicado en el torneo Apertura de la Liga MX, ubicándose en la décima posición de la tabla con 14 puntos tras 13 jornadas disputadas. El equipo universitario suma tres victorias, cinco empates y cinco derrotas, con un balance negativo de goles (16 a favor y 20 en contra).

A pesar de haber mostrado destellos de buen fútbol, los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla no han logrado consolidar regularidad, quedando fuera de la zona de clasificación directa y obligados a mejorar su rendimiento en las fechas restantes si quieren aspirar a la fase final del campeonato.