Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora juegan y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026

El año pasado, Vancouver Whitecaps ya pisó Costa Rica y dejó un recuerdo fuerte: eliminó a Deportivo Saprissa en una serie caliente y se llevó la clasificación a octavos de final de Concachampions.

Pero esta vez el regreso tiene otro peso, ya que el equipo de la MLS llega al Fello Meza para jugar con Cartaginés con un nombre que no suele aparecer por esta zona del mapa: Thomas Müller.

Sí, el campeón del mundo con Alemania (2014), leyenda del Bayern Munich y uno de los futbolistas más ganadores del siglo, hoy viste la camiseta de Vancouver y estará en el encuentro ante Cartaginés, por la ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Para los brumosos, la noche se resume en una frase: “No todos los días recibís a Thomas Müller en Cartago”. Y justamente por eso, el planteo de Amarini Villatoro tiene que ser inteligente: competir con intensidad, aprovechar la localía y evitar que el rival se lleve un gol que complique la serie.

¿Cuándo juegan Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps?

El partido de ida entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps se juega el miércoles 18 de febrero en el Estadio Fello Meza. El inicio será a las 9:00 pm de Costa Rica.

¿Cómo ver EN VIVO Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps?

Centroamérica: Disney+ y ESPN

y ESPN México: FOX / FOX One / Tubi

Estados Unidos: FS1/FS2 + Tubi (inglés) y TUDN + ViX+ (español)

Resto del mundo: Concacaf GO (según país)

¿Cómo llega Cartaginés a su debut por Concachampions 2026?

Los Blanquiazules vuelven a la Copa de Campeones con historia pesada: fueron campeones del torneo en 1994, y esta serie marca un nuevo desafío, porque será su primera llave ida y vuelta ante un club de Estados Unidos en la historia de la competencia.

El plan de Cartaginés es bastante claro: hacer en el Fello Meza un partido incómodo, sostener el cero el mayor tiempo posible y buscar la diferencia en detalles (pelota parada, segundas jugadas y ritmo alto cuando el partido lo permita).

El equipo de Villatoro viene de perder 1-0 ante Herediano por el Clausura 2026 y quedó segundo en la tabla. Hace una semana quedó eliminador del Torneo de Copa frente a Sporting FC.

¿Cómo llega Vancouver Whitecaps?

Vancouver llega con antecedentes recientes muy fuertes en Concachampions, llegando a la final y perdiendo contra Cruz Azul en 2025.

Y además, su historial en llaves contra Centroamérica ya tiene capítulos claros: en 2025 eliminó a Saprissa y en 2023 a Real España.

La gran diferencia de esta edición: Thomas Müller. Vancouver oficializó su incorporación como uno de los fichajes más importantes en la historia del club, y tenerlo en el Fello Meza cambia la lectura: jerarquía, experiencia en noches europeas y una capacidad brutal para decidir partidos cerrados con una sola jugada.

¿Cuándo se juega la vuelta?

La revancha será el miércoles 25 de febrero en BC Place (Vancouver).

¿Qué viene en octavos de final para el ganador?

El vencedor de la llave Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés se cruzará en octavos de final con Seattle Sounders FC, uno de los clubes preclasificados.