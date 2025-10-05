Sin miedo: Figura de la Selección de Panamá desafía a El Salvador a pocos días de visitar el estadio Cuscatlán

La Selección de Panamá ya se encuentra enfocada en sus próximos compromisos por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en los que enfrentará a El Salvador y Surinam. Uno de los primeros en reportarse a la concentración fue el portero Orlando Mosquera, quien dejó claro que el grupo mantiene su identidad basada en la humildad, el trabajo y la actitud competitiva que los ha caracterizado en los últimos años.

El guardameta panameño fue enfático al afirmar que el plantel está plenamente concentrado en los duelos que se avecinan y que, sin importar el rival, el objetivo siempre es el mismo: ganar. “El grupo siempre ha estado humilde y no sé por qué el tema de humildad si nosotros sabemos que aquí somos Panamá, que no nos sobra nada, y todos los partidos salimos a ganar, sea grande o pequeño el país. Jugamos con la misma actitud y las mismas ganas”, expresó Mosquera.

El jugador del Maccabi Tel Aviv destacó que la unidad del grupo ha sido una de las principales fortalezas del equipo canalero bajo el mando de Thomas Christiansen, quien ha sabido mantener un ambiente competitivo, pero a la vez familiar, dentro del vestuario. “Aquí nadie se siente más que otro, todos sabemos que hay que luchar cada balón como si fuera el último”, agregó el portero.

Mosquera también aprovechó para respaldar a sus compañeros, señalando que el buen momento de varios jugadores en sus clubes puede ser determinante para lograr un resultado positivo fuera de casa. “Si los compañeros que están y vienen están haciendo bien las cosas en su club y ponen ese mismo empeño y esas mismas ganas aquí, podremos sacar esos tres puntos allá. Es cuestión de trabajo, ganas y actitud”, aseguró.

Orlando Mosquera sin miedo del estadio Cuscatlán

La Selección de Panamá sabe que la visita a El Salvador no será sencilla: “El objetivo es claro que es clasificar al Mundial, sentimos esas ganas de conseguir esos 3 puntos en el Cuscatlán, sabemos que no será fácil pero los jugadores que han llegado han venido motivados, hicieron buen trabajo con su club y esperamos hacer lo mismo con la selección”.

Con el portero panameño ya integrado, Panamá afina detalles para encarar esta Fecha FIFA de octubre, en la que buscará sumar puntos vitales que lo acerquen al sueño de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo, consolidando así el crecimiento que ha mostrado el fútbol canalero en los últimos años.