Thomas Christiansen y Panamá celebran

El técnico Thomas Christiansen y la Selección de Panamá celebran el gran momento de Azarías Londoño, quien regresa al combinado canalero para los partidos ante El Salvador y Surinam por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. El delantero atraviesa una etapa brillante con su club y llega motivado para aportar goles y desequilibrio en el ataque panameño.

A pesar de haber quedado fuera en la Fecha FIFA de septiembre, el atacante de la Universidad Católica de Ecuador no bajó su nivel. Londoño continuó trabajando con intensidad y recientemente demostró su recuperación total tras una lesión que lo tuvo varias semanas alejado de las canchas. Su rendimiento no pasó desapercibido para Christiansen, quien decidió reintegrarlo a la convocatoria.

El delantero panameño fue figura en el empate 2-2 de la Universidad Católica frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde se lució con una asistencia y un gol al minuto 90 para rescatar un punto valioso. Ese tanto, además de reflejar su instinto goleador, confirmó que está completamente recuperado y listo para nuevos desafíos.

Ahora, Londoño se enfoca en vestir la camiseta de Panamá, con la mirada puesta en los compromisos eliminatorios de octubre. Estos encuentros serán determinantes en las aspiraciones del cuadro canalero por asegurar su boleto al Mundial 2026, y Christiansen confía en que el joven atacante pueda ser una pieza clave en la ofensiva.

El entrenador danés se mostró satisfecho y aliviado por la recuperación del delantero, ya que su estado físico había generado dudas en las últimas semanas. “Nos alegra que Azarías esté en forma y con ritmo competitivo. Es un jugador que aporta mucho dinamismo y desequilibrio al frente”, habría expresado el cuerpo técnico panameño.

La convocatoria de Azarías Londoño no solo refuerza el ataque de la selección, sino que también envía un mensaje claro: el esfuerzo y la constancia tienen recompensa. Su regreso llega en el mejor momento, con un jugador encendido y decidido a dejar huella tanto en su club como en la selección nacional.