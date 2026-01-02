No es Comunicaciones: equipo de Guatemala se mete en la puja por Diego Campos y complica a Cartaginés

El futuro de Diego Campos se convirtió en una de las novelas más movidas del mercado de fichajes y ya no solo involucra a Costa Rica. Cuando todo parecía encaminarse para que el atacante continuara su carrera en el fútbol nacional, un giro inesperado desde Guatemala y otra propuesta desde Asia cambiaron por completo el escenario.

Tras quedar fuera de Liga Deportiva Alajuelense, pese a haber sido parte del plantel campeón, Campos se transformó en agente libre y rápidamente empezó a recibir sondeos. En Costa Rica, Cartaginés se movió con rapidez y fue el primer club en poner una oferta formal sobre la mesa, con la intención de quedarse con uno de los futbolistas más experimentados del medio local.

Durante varios días, el conjunto brumoso pareció llevar la delantera en las negociaciones, aprovechando la cercanía del jugador y el interés de mantenerse en el país.

¿Cuál es el equipo de Guatemala que se mete en el medio?

Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el club guatemalteco que se metió de lleno en la pelea por Diego Campos es Antigua GFC.

El dato no es menor, ya que en un inicio se especuló con un posible interés de Comunicaciones, algo que finalmente quedó descartado. “Comunicaciones nunca estuvo en la carrera”, aclaró Jiménez, dejando claro que el movimiento fuerte desde Guatemala llega desde Antigua.

Una oferta desde Asia que sacude todo

Como si el interés centroamericano no fuera suficiente, también apareció una propuesta internacional que eleva aún más la competencia. El club que puso los ojos en Campos desde el extranjero es Bali FC, de Indonesia, una opción que representa un salto importante tanto en lo deportivo como en lo económico.

Esta alternativa internacional complica seriamente las aspiraciones de Cartaginés, que ahora deberá competir no solo con Antigua, sino también con un mercado asiático que suele manejar cifras difíciles de igualar para los clubes de la región.