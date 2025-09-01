Es figura en Panamá, lo bajaron de la convocatoria y su club prendió fuego a la Fepafut: “Sin los manejos correctos”

La Selección Sub-20 de Panamá estuvo en el ojo de la tormenta este lunes, cuando la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio a conocer la nómina del técnico Jorge Dely Valdés para el campamento de preparación en Chile con miras al Mundial juvenil que albergará dicho país del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El principal motivo de debate entre los aficionados se debió a la ausencia de varias figuras en la convocatoria, que cuenta con 24 jugadores —14 de ellos son de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)—. Y tras el corte final, quedarán 21 para disputar la cita mundialista.

Uno de ellos es Didier Dawson, el extremo derecho de 19 años que milita en Envigado de la primera división de Colombia, quien en un principio estaba contemplado para integrar la lista definitiva de la Rojita.

Envigado le responde a la Fepafut por el caso Didier Dawson

Según dio a conocer por el periodista José Miguel Domínguez, conocido en redes sociales como “Chepe Bomba”, Dawson fue borrado de la convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá para el campamento en Chile “a última hora y sin los manejos correctos” por parte de la FEPAFUT.

Hasta el momento, desde la Federación no se expidieron de forma oficial al respecto. Pero sí lo hizo Envigado a través de un comunicado, en el cual la deja mal parada y afirma haber aprobado el “oficio de convocatoria” por el ariete, “tal como se refleja en la contestación a dicho correo (el que enviaron los federativos pidiendo la autorización para dejar ir a juvenil) el día 19 de agosto del presente año”.

“El jugador fue informado de parte nuestra, se preparó y se dispuso física y mentalmente para dar todo a su seleccionado, pero a día de hoy (1 de septiembre) no se recibieron tiquetes de vuelo ni soportes de itinerario. Esperamos tener clara la situación para gestionar nuestro jugador de la mejor manera”, finaliza la misiva del club colombiano sobre Dawson.

El mensaje con el que Didier Dawson rompió el silencio por su desconvocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá. (Foto: captura / Instagram)

En medio de esta polémica, la Selección Sub-20 se alista para a entrenar este martes en la ciudad de Quillota. Luego, jugará amistosos contra Egipto (18 de septiembre), Nueva Zelanda (20 de septiembre) y dos equipos chilenos a confirmar. Su debut en el Mundial será el 27 de septiembre, frente a Paraguay, en el marco del Grupo B.