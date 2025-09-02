Panamá y Guatemala ya lo saben: Concacaf salda una deuda que impacta a Ismael Díaz y Olger Escobar a días de las Eliminatorias

Panamá y Guatemala ultiman detalles para afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026. Se enfrentarán en el segundo partido de la primera ventana, como rivales del Grupo A. Antes de eso, Concacaf dio el debido reconocimiento a sus figuras.

Ismael Díaz atraviesa un momento fantástico en su carrera. El atacante comenzó su recorrido en 2025 con estadísticas superadoras, en las que marcó 13 goles en 23 partidos con la Universidad Católica de Ecuador. Colocó al mundo en alerta.

Olger Escobar mostró la madurez deportiva necesaria como para saltar hacia las ligas mayores. Tal es así que, solamente cuatro apariciones le alcanzaron para ir del New England Revolution II al Montreal, para grabar su nombre en la MLS.

El rendimiento que ambos futbolistas tuvieron con sus equipos, también se vio reflejado en sus selecciones nacionales. Fueron figuras indiscutidas de la Copa Oro 2025. Además de marcar récords, se llevaron grandes premios individuales.

Ismael Díaz y Olger Escobar reciben premios de Concacaf por la Copa Oro 2025

Concacaf está próxima al inicio de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. La primera ventana de las tres que definirán los boletos directos está cada vez más cerca. Ninguno de los equipos quiere dar ni la mínima de las ventajas.

Las plantillas se encuentran reunidas para afrontar los partidos correspondientes al mes de septiembre. Canaleros y chapines se enfrentarán para darle cierre a la misma, el próximo 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Ismael Díaz fue la gran figura de Panamá en la última Copa Oro. Se transformó en el máximo goleador panameño de la competencia, y en el futbolista de esa nacionalidad con más goles en una edición. Eso le sobró para ser Bota de Oro.

Olger Escobar fue parte de la revolución guatemalteca que terminó en el tercer puesto del torneo. Marcó dos goles en los cinco partidos que disputó, dentro de los cuales mostró un rendimiento superlativo. Fue el jugador joven más valioso.

Eliminatorias al Mundial 2026: cuándo juega Panamá vs. Guatemala.

Panamá y Guatemala protagonizarán el segundo de los seis partidos de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Este será el 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 19.30 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 20.30 horas panameñas y las 21.30 ET de Estados Unidos.