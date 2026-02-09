Thomas Christiansen lo festeja: Andrés Andrade da el salto en Europa en el momento más importante para Panamá

Rumbo al Mundial 2026, Thomas Christiansen tiene una gran noticia para ilusionarse con hacer un buen papel en la fase de grupos. Esta viene desde Europa, precisamente de Austria, donde se desempeña Andrés Andrade.

El defensor central del Lask Linz se ganó la titularidad de manera indiscutida en su equipo. En lo que va del campeonato austríaco, apenas se perdió dos partidos. El resto los jugó de titular y disputó los 90 minutos en todos ellos. Hasta llevó la cinta de capitán en una oportunidad.

Este gran desempeño del zaguero de la Selección de Panamá lo llevó a posicionarse entre los mejores hispanoamericanos durante el último fin de semana. El ex San Francisco fue elegido la gran figura de su equipo en la victoria por 1-0 frente al WSG Tirol.

Andrés Andrade se ubica entre los mejores de Hispanoamérica

Con una calificación de 8.5 según Sofascore, el sitio especializado en estadísticas, Andrade se ubicó como el segundo hispanoamericano con mejor actuación entre las ligas europeas que no pertenecen al top 5. Sólo quedó por detrás del argentino Julián Bartolo, quien registró 8.8.

Esta noticia sobre la regularidad de Andrade significa mucho para la Selección de Panamá, ya que apenas quedan cuatro meses para la Copa del Mundo 2026. El zaguero es uno de los fijos de Thomas Christiansen, por lo que se potencia aún más la novedad.

El Lask Linz puede consagrarse campeón de la liga austríaca. Actualmente, depende de sí mismo para hacerlo. A falta de cuatro jornadas, iguala en punto con el Red Bull Salzburgo, equipo al que deberá enfrentar dos fechas antes del final del campeonato. Además, en la Copa de Austria se encuentran en semifinales.