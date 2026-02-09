Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Thomas Christiansen lo festeja: Andrés Andrade da el salto en Europa en el momento más importante para Panamá

Andrade es uno de los jugadores que tiene prácticamente asegurado su lugar en la nómina de Thomas Christiansen.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El zaguero central le da buenas noticias a Panamá.
© Lask LinzEl zaguero central le da buenas noticias a Panamá.

Rumbo al Mundial 2026, Thomas Christiansen tiene una gran noticia para ilusionarse con hacer un buen papel en la fase de grupos. Esta viene desde Europa, precisamente de Austria, donde se desempeña Andrés Andrade.

El defensor central del Lask Linz se ganó la titularidad de manera indiscutida en su equipo. En lo que va del campeonato austríaco, apenas se perdió dos partidos. El resto los jugó de titular y disputó los 90 minutos en todos ellos. Hasta llevó la cinta de capitán en una oportunidad.

Este gran desempeño del zaguero de la Selección de Panamá lo llevó a posicionarse entre los mejores hispanoamericanos durante el último fin de semana. El ex San Francisco fue elegido la gran figura de su equipo en la victoria por 1-0 frente al WSG Tirol.

Thomas Christiansen celebra el salto de uno de los legionarios de Panamá previo al Mundial 2026

ver también

Thomas Christiansen celebra el salto de uno de los legionarios de Panamá previo al Mundial 2026

Andrés Andrade se ubica entre los mejores de Hispanoamérica

Con una calificación de 8.5 según Sofascore, el sitio especializado en estadísticas, Andrade se ubicó como el segundo hispanoamericano con mejor actuación entre las ligas europeas que no pertenecen al top 5. Sólo quedó por detrás del argentino Julián Bartolo, quien registró 8.8.

Esta noticia sobre la regularidad de Andrade significa mucho para la Selección de Panamá, ya que apenas quedan cuatro meses para la Copa del Mundo 2026. El zaguero es uno de los fijos de Thomas Christiansen, por lo que se potencia aún más la novedad.

Publicidad

El Lask Linz puede consagrarse campeón de la liga austríaca. Actualmente, depende de sí mismo para hacerlo. A falta de cuatro jornadas, iguala en punto con el Red Bull Salzburgo, equipo al que deberá enfrentar dos fechas antes del final del campeonato. Además, en la Copa de Austria se encuentran en semifinales.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen celebra el salto de uno de los legionarios de Panamá previo al Mundial 2026
Panama

Thomas Christiansen celebra el salto de uno de los legionarios de Panamá previo al Mundial 2026

Roberto De Zerbi y Olympique de Marsella reciben fuerte golpe en su primer partido sin Michael Amir Murillo
Panama

Roberto De Zerbi y Olympique de Marsella reciben fuerte golpe en su primer partido sin Michael Amir Murillo

Michael Amir Murillo sorprende con su primera decisión tras fichar con Besiktas
Panama

Michael Amir Murillo sorprende con su primera decisión tras fichar con Besiktas

"No puede pasar": polémico triunfo de Jeaustin Campos desata reclamos en Honduras
Honduras

"No puede pasar": polémico triunfo de Jeaustin Campos desata reclamos en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo