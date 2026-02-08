Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Thomas Christiansen celebra el salto de uno de los legionarios de Panamá previo al Mundial 2026

Algunos jugadores panameños están cambiando de caminos para poder estar en la Copa del Mundo.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El técnico tendría una alternativa más para su listado final
El técnico tendría una alternativa más para su listado final

Club Sport Emelec, histórico de la Primera División de Ecuador, hizo oficial el fichaje del volante panameño Víctor Griffith, quien a sus 25 años llega como refuerzo para la temporada 2026, procedente del St Johnstone de Escocia, en una apuesta clara por fortalecer el mediocampo del conjunto eléctrico.

Thomas Christiansen recibe noticia que podría complicar la elección de jugadores de Panamá para el Mundial 2026

ver también

Thomas Christiansen recibe noticia que podría complicar la elección de jugadores de Panamá para el Mundial 2026

El futbolista canalero arribó al fútbol escocés en enero de 2025 con expectativas altas, y aunque su inicio fue prometedor, con el paso de los meses su situación se fue complicando debido a la falta de minutos, un escenario que terminó empujándolo a cerrar su etapa en Europa en busca de continuidad y protagonismo.

Durante su paso por el St Johnstone, Griffith disputó 20 partidos oficiales, sin registrar goles ni asistencias, números que no reflejan del todo su capacidad, pero que evidencian la irregularidad que marcó su experiencia en el balompié escocés.

Ahora, el exjugador de Árabe Unido y Portland Timbers encuentra en Emelec una nueva oportunidad para relanzar su carrera, adaptarse al ritmo del fútbol sudamericano y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club guayaquileño.

Tweet placeholder

El debut del mediocampista panameño podría darse el sábado 21 de febrero, cuando Emelec enfrente a Universidad Católica en la jornada 1 de la Serie A de Ecuador, un duelo con sabor especial al medirse ante los también panameños Azarías Londoño, José Fajardo y Everardo Rose.

Publicidad
Fue marginado por Thomas Christiansen, vivió momentos difíciles en su club y ahora tendrá un cambio radical para estar en el Mundial 2026 con Panamá

ver también

Fue marginado por Thomas Christiansen, vivió momentos difíciles en su club y ahora tendrá un cambio radical para estar en el Mundial 2026 con Panamá

Un buen rendimiento en Ecuador podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección de Panamá, ya que Thomas Christiansen lo ha mantenido al margen en las últimas convocatorias debido a su pérdida de regularidad. Para Víctor Griffith, este nuevo reto representa mucho más que un cambio de club: es una oportunidad clave para volver al radar mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen recibe noticia que podría complicar la elección de jugadores para el Mundial 2026
Panama

Thomas Christiansen recibe noticia que podría complicar la elección de jugadores para el Mundial 2026

Se confirma la noticia que ilusiona a Panamá con avanzar de ronda en el Mundial
Mundial 2026

Se confirma la noticia que ilusiona a Panamá con avanzar de ronda en el Mundial

Legionario de Panamá deja Europa para jugar en Sudamérica
Panama

Legionario de Panamá deja Europa para jugar en Sudamérica

“Basta, no vayan a un Mundial”: Pablo Lavallén hace la peor denuncia y todo el fútbol de Honduras está consternado
Honduras

“Basta, no vayan a un Mundial”: Pablo Lavallén hace la peor denuncia y todo el fútbol de Honduras está consternado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo