Thomas Christiansen celebra el salto de uno de los legionarios de Panamá previo al Mundial 2026

Club Sport Emelec, histórico de la Primera División de Ecuador, hizo oficial el fichaje del volante panameño Víctor Griffith, quien a sus 25 años llega como refuerzo para la temporada 2026, procedente del St Johnstone de Escocia, en una apuesta clara por fortalecer el mediocampo del conjunto eléctrico.

El futbolista canalero arribó al fútbol escocés en enero de 2025 con expectativas altas, y aunque su inicio fue prometedor, con el paso de los meses su situación se fue complicando debido a la falta de minutos, un escenario que terminó empujándolo a cerrar su etapa en Europa en busca de continuidad y protagonismo.

Durante su paso por el St Johnstone, Griffith disputó 20 partidos oficiales, sin registrar goles ni asistencias, números que no reflejan del todo su capacidad, pero que evidencian la irregularidad que marcó su experiencia en el balompié escocés.

Ahora, el exjugador de Árabe Unido y Portland Timbers encuentra en Emelec una nueva oportunidad para relanzar su carrera, adaptarse al ritmo del fútbol sudamericano y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club guayaquileño.

El debut del mediocampista panameño podría darse el sábado 21 de febrero, cuando Emelec enfrente a Universidad Católica en la jornada 1 de la Serie A de Ecuador, un duelo con sabor especial al medirse ante los también panameños Azarías Londoño, José Fajardo y Everardo Rose.

Un buen rendimiento en Ecuador podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección de Panamá, ya que Thomas Christiansen lo ha mantenido al margen en las últimas convocatorias debido a su pérdida de regularidad. Para Víctor Griffith, este nuevo reto representa mucho más que un cambio de club: es una oportunidad clave para volver al radar mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.